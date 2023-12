A las puertas de despedir el 2023, Almudena Cid ha decidido ponerle el broche final a estos doce meses con un estupendo plan. La exgimnasta española vuelve a estar en uno de sus mejores momentos a nivel personal, enamorada de su novio, el futbolista Gerardo García.

Tras su separación de Christian Gálvez, se llenó de tristeza y ha conseguido recuperarse con el apoyo de su entorno más cercano. Es por ello, que para este día tan especial, ha dejado a un lado las fiestas, eventos multitudinarios y brillos y ha optado por un plan más rural junto a sus grandes pilares.

Almudena Cid con parte de la comida de Noche Vieja/ Instagram

«Familia y amigos en un caserío. La mejor forma de cerrar el año», ha escrito en sus redes sociales, junto a un vídeo en el que muestra la gran cocina que tienen y donde ya reposan algunos platos que coronaran la mesa esta noche.

La cocina del Caserío/ Instagram

Almudena ha reunido a su familia y amigos más íntimos en un caserío en medio de la naturaleza. Lejos del bullicio de la capital, este lugar se ha convertido en el entorno de paz para acomodarse y despedir el año.

Almudena Cid mostrando la chimenea del Caserío/ Instagram

Además, también ha mostrado uno de sus lugares favoritos y más deseados de la casa, la chimenea. “Algún día tendré la mía”, ha confesado la expareja de Christian Gálvez, acompañada de una fotografía en la que se puede ver junto al fuego para sentir el calor tan arropador.

Almudena Cid muy ilusionada con Gerardo

Han pasado dos años desde que la exgimnasta y Christian Gálvez anunciaron su separación tras una relación de 15 años. La noticia de su ruptura tomó por sorpresa a muchos, considerando que eran una de las parejas más sólidas. Durante meses, su divorcio acaparó titulares casi a diario, y la exdeportista enfrentó momentos difíciles tras su separación del presentador. A pesar de ello, ahora ha decidido abrirle nuevamente las puertas al amor, y todo esto gracias a Gerardo Berodia, con quien está disfrutando de miles de momentos juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

A finales de 2021, Gálvez y Cid anunciaron el final de su relación, sumando a la ruptura tras más de una década el hecho de que, a principios de 2022, se revelara la noticia del romance del presentador con otra figura conocida de Mediaset, Patricia Pardo, con la que ha tenido recientemente un hijo. Esta revelación afectó profundamente a Almudena. La separación resultó difícil, pero con el apoyo de sus seres queridos, la exgimnasta logró recuperarse paso a paso.

«Llegué a pensar que dando un volantazo acabaría con el dolor. Sé que esto que cuento es algo muy íntimo, pero no me importa decirlo en la radio porque quiero decir que cuando estás así necesitas pedir ayuda. Los sentimientos más viscerales siempre estuvieron de puertas para dentro y la ira no fue una sensación que prevalió durante la ruptura, solo hubo una inmensa tristeza”, revelaba la también actriz durante una entrevista en Hoy por Hoy, presentado por Àngels Barceló. Sin embargo, dejando a un lado esta etapa tan dolorosa en su vida, Almudena se encuentra muy feliz e ilusionada.