Arantxa de Benito cuenta el cambio de vida de su hija Zayra Gutiérrez

Ha pasado ya medio año desde que la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez ‘Guti’ saltase a la palestra por su inadecuado comportamiento durante la pandemia. Fiestas ilegales y demás incumplimientos de las restricciones la pusieron en el candelero. Todo el mundo hablaba de Zayra Gutiérrez mientras ella permanecía impávida ante el clamor popular. Ahora ha pasado el tiempo y la joven parece haber sentado la cabeza o al menos eso se deduce después de escuchar a su madre.

Rodeada de sus hijos y muy ilusionada por disfrutar, un año más, de la música en directo que ofrece el Festival Starlite Marbella. Así es como acudió, el pasado lunes, Arancha de Benito al concierto de Morat. Allí confesó cuáles van a ser los planes de futuro de su hija, que poco o nada tienen que ver con los que estaba haciendo hasta ahora.

No es un ningún secreto que esta cita musical veraniega que cada año se convierte en referencia en la Costa del Sol es una de las citas preferidas de Arantxa de Benito y a la que nunca suele faltar: «Encantada, como cada año desde hace ya casi 10, asistiendo a escuchar música en directo en este sitio maravilloso», expresa entusiasmada. Acompañada por Zayra y su yerno, la presentadora está encantada con el novio de su hija: «Hoy venimos en parejas, viene Zayra con su chico y yo con el mío, así que hoy toca cantar y bailar con el amor también», expresó.

Durante los últimos meses, Arancha de Benito vio cómo su hija dejaba el domicilio familiar para marcharse a Londres a vivir una nueva aventura junto a su novio. Una decisión a todas luces inesperada que tomó cuando tan solo llevaba un mes junto a Miki Mejías, residente en la capital británica, donde trabaja en un pub. Sin dudarlo ni un segundo, Zayra Gutiérrez hizo las maletas y se fue a la ciudad del Támesis.

Sin embargo, se trata de una hoja del libro arrancada. Arancha ha desvelado durante su visita a Starlite Marbella que no regresará a Londres a la vuelta del verano. Así lo ha confirmado su madre: «No, Zayra empieza en septiembre a estudiar y Londres ha sido una etapa y ya está, ya trabaja aquí dentro de quince días», comentó Arantxa de Benito sin querer dar más detalles sobre el nuevo desempeño de su niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zayra Gutierrez De Benito (@zayragutierrez_)

Lo cierto es que Zayra dio ese paso de gigante tras enamorarse perdidamente de su chico. Es habitual que presuma de amor en redes sociales, con declaraciones de amor públicas: «Yo creía que me había enamorado antes, pero estaba muy confundida. He aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas… Lo eres todo, mi vida, y lo más importante, no te cambiaría por nada de este jodido mundo. Tú y yo siempre. No puedo estar más feliz de tenerte a mi lado, después de cuatro años perdiendo el tiempo por fin te tengo conmigo para siempre», escribía la hija de Arantxa de Benito.