El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a protagonizar titulares al conocerse que planea aceptar un lujoso Boeing 747-8 como regalo de la familia real catarí. Según han informado medios estadounidenses, la aeronave, valorada en unos 400 millones de dólares, sería adaptada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que funcione como Air Force One, el avión oficial del presidente. Aunque la iniciativa ha provocado un debate legal y ético -pues la Constitución de EE.UU. prohíbe que funcionarios acepten regalos de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso-, el equipo legal de Trump asegura que la operación se canalizará a través del Departamento de Defensa y su biblioteca presidencial, permitiendo así que sea jurídicamente válida.

Este episodio no sólo ha generado polémica en Washington, sino que ha vuelto a poner en el centro del debate a otro de los símbolos aéreos más reconocibles de Donald Trump: el Trump Force One. Se trata de un Boeing 757-200 adquirido por el presidente en 2011 y que fue su medio de transporte durante la campaña presidencial de 2016, cuando aún era un outsider político y magnate inmobiliario.

Donald Trump en Shannon Airport. (Foto: Gtres)

A pesar de no tratarse de un avión presidencial oficial, el Trump Force One cumplía una función casi equivalente durante aquella campaña: desplazaba al entonces candidato por todo el país, servía como telón de fondo para sus discursos en aeropuertos y proyectaba una imagen de poder, éxito y autoridad empresarial. Con capacidad para 43 pasajeros, este jet estaba equipado con un dormitorio principal, comedor, sala de conferencias, cocina, baño con ducha e incluso cinturones de seguridad bañados en oro de 24 quilates. Su interior reflejaba el gusto por el lujo ostentoso de su propietario, y el exterior, con las letras TRUMP en dorado sobre un fondo negro, rojo y blanco, lo convertía en un icono del marketing político.

Tras su primera victoria electoral, Trump dejó de utilizar el 757 al comenzar a viajar en el Air Force One oficial -un Boeing VC-25 de la Fuerza Aérea estadounidense-. El Trump Force One quedó entonces relegado a un uso corporativo limitado por parte de The Trump Organization. En 2019, fue almacenado en el aeropuerto de Stewart (Nueva York) debido a fallas mecánicas, incluido un motor inoperativo. Allí permaneció estacionado hasta noviembre de 2021, cuando fue trasladado a Lake Charles, Luisiana, para una renovación integral, que incluyó reparaciones estructurales, mecánicas y una repintura completa.

El Air Force One durante un aterrizaje. (Foto: Gtres)

La aeronave volvió a surcar los cielos en octubre de 2022, cuando aterrizó en Palm Beach, Florida, y fue utilizada ocasionalmente por Donald Trump en eventos políticos, especialmente en el inicio de su campaña para las elecciones de 2024. Aunque los focos se han desviado recientemente hacia el potencial Boeing 747-8 regalado por Catar, el Trump Force One sigue siendo un emblema clave del estilo Trump: ostentoso, personalizado y estratégicamente diseñado para proyectar poder. El contraste entre ambos aviones -el 757 que simboliza la era previa a su llegada al poder y el posible 747-8 catarí que podría usar como Air Force One alternativo-, encapsula perfectamente la evolución de Trump como figura política. De multimillonario con ambiciones presidenciales a mandatario que no sólo redefine las reglas de la política tradicional, sino también los símbolos que la representan.