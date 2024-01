Anne Igartiburu muestra cómo pasó su primer fin de año en familia

Fue hace escasas semanas cuando TVE anunció los nombres de quienes serían los encargados de dar la bienvenida al 2024 desde la Puerta del Sol de Madrid. Unos entre los que no estaba, por primera vez en dicisiete años, el de Anne Igartiburu, y no por decisión propia de la veterana presentadora. Ana Mena fue la persona que ocupó el lugar de Igartiburu al lado de Ramón García y con la participación especial de Jennifer Hermoso, la futbolista española que juega como centrocampista o delantera en el Tigres de la UANL Femenil de la Liga MX Femenil de México y es internacional absoluta desde 2012 con la selección española.

La vasca, un símbolo de las Nocheviejas en nuestro televisor, se quedó así fuera de la ecuación y, si bien es cierto que los mensajes que lanzaba en sus redes sociales días antes de tan señalada fecha preocuparon a sus más de trescientos mil seguidores -especialmente en Instagram-; los últimos lo han hecho menos, pues, muy sonriente, Anne ha compartido que pudo comerse las doce uvas rodeada de los suyos, como nunca antes. «Este año tocaba. Y lo hemos disfrutado muchísimo. ¡Primera vez en 20 años que como las uvas en directo! En familia y disfrutando cada instante», ha comenzado diciendo la periodista.

«Este 2023 ha estado lleno de experiencias preciosas, de aprendizajes, buenos momentos y viajes. Quería cargar pilas para este 2024 que empieza con aún más proyectos profesionales y personales, así que nada mejor que un tiempo en familia y desconectada de todo. Ha sido muy muy especial. Gracias familia bonita por hacerlo inolvidable! ¡Os quiero a morir!», ha continuado. «Gracias amigos de @radissonbluresortlanzarote por acogernos con tanto cariño en vuestras instalaciones (…) Las puestas de sol, los amaneceres, las vistas, la celebración, todo dispuesto para recibir el Nuevo Año en la mejor compañía. Volveremos pronto, y seguiremos con paseos infinitos, desayunos increíbles y puestas de sol mirando a un mar que invita a soñar. Que este 2024 esté lleno de cosas buenas, sentido común, y ganas de aportar para construir juntos ¡Yo, estoy por aquí!», concluye.

El guiño de Ramón García a Anne Igartiburu durante las Campanadas

Anne Igartiburu no dio las Campanadas, lo que no la eximió, no obstante, de estar presente, aunque de otra forma, en el corazón de todos quienes la han visto comerse las uvas otros años, en directo. De ella, sin ir más lejos, se acordó su gran amigo y compañero Ramontxu. El presentador, al poco de empezar la emisión, tuvo un precioso gesto hacia las dos mujeres que más tiempo han estado con él a lo largo del tiempo, cada fin de año, en la cadena pública: Anne Igartibury y Ana Obregón. «Hablando de mi experiencia, este balcón tiene muchas tradiciones y una de ellas es el nombre de ‘Ana’», comenzaba diciendo.

«Por orden cronológico está mi queridísima Ana García Obregón, con la que yo di aquí mis primeras campanadas, y a la que mando un beso muy fuerte», expresó. Después está «Anne Igartiburu, que es la compañera y querida amiga con la que más años» ha retransmitido las uvas el presentador, a la que igualmente enviaba en ese instante un saludo muy afectuoso. «Las dos hoy también estáis con nosotros porque os tengo en mi corazón», dijo.