El de Ángela Molina ha sido uno de los nombres propios de la semana gracias a llevarse el premio Goya de Honor 2021. Todo era alegría en una mujer que rezuma felicidad por los cuatro costados hasta que este martes ha salido a la luz un episodio que la afecta indirectamente. Su marido, Leo Blakstad, habría sido denunciado por agredir a una fotógrafa, según ha informado en exclusiva ‘Ya es Mediodía’ de Telecinco.

Este desagradable episodio tuvo lugar el pasado sábado, unas horas antes de comenzar la ceremonia. Ángela Molina y su marido caminaban por el centro de la ciudad de Málaga sobre las 16.30 horas de la tarde cuando unos reporteros quisieron detenerse ante ellos para darle la enhorabuena por el Goya de Honor que estaba a punto de recibir. Blakstad no se tomó nada bien la presencia de los medios de comunicación y decidió tomarse la justicia por su mano, agrediendo a la fotógrafa.

El programa ha tenido acceso a la denuncia interpuesta por la agredida: «El suceso tuvo lugar en Málaga, siendo las 16 horas 38 minutos del seis de marzo de 2021. Leo Blakstad ha aparecido de repente, acercándose a la denunciante corriendo y propinándole un golpe en la cara, cayendo la misma al suelo», reza la demanda. Ella también figura su versión de los hechos: «El sábado, el día de los Goya, me encontré a Ángela Molina y su marido que iban a dar un paseo. Me presenté, le di la enhorabuena por el premio que iba a recibir y que le iba a hacer más fotos», comienza diciendo. Tras esto, el marido de la intérprete realizó la agresión: «Aparece entre unos camiones, yo vi como un oso que se venía hacia mí y, de repente, noté como un manotazo. Pero no, el dedo pulgar. Con el dedo pulgar me levantó para tirarme al suelo y, de repente, me vi tirada en el suelo», dice la periodista.

La paparazzi no da crédito a lo sucedido: «Es que no me lo puedo creer todavía. Que un hombre de ese tamaño venga a una mujer porque lleva una cámara de fotos… que venga a ponerse con esa agresividad…», dice en las declaraciones recogidas por ‘YEM’. Según se ha sabido, Ángela Molina dio un abrazo a la chica y le pidió disculpas por lo sucedido. Look se ha tratado de poner en contacto con la flamante Goya de Honor a través de su agencia de representación pero no ha sido posible. Desde la misma nos han comunicado que Molina «no está disponible actualmente para entrevistas». Habrá que esperar para conocer si la denuncia prospera y qué consecuencias tiene para Leo Blakstad.

Ángela Molina fue muy aplaudida el sábado por su emotivo discurso al recibir el premio a su trayectoria: «Solo porque he recibido tanto de la vida, encuentro esta noche el valor para dirigirme a todos vosotros. Necesito valor. Quiero dar gracias a Dios por todo. Por el amor, la mejor manera que conozco de dar las gracias por todo. Un amor que no distingue lo sagrado de lo vivo. cuando os hablo de mis padres me invade una ola de amor que me late el corazón y me devuelve la vida. Yo quiero dar las gracias a mi padre por mi madre. Este Goya es vuestro. Con todo mi honor. Gracias».

Hay que recordar que no es el único episodio de violencia sucedido a raíz de los Goya 2021. El otro lo ha protagonizado Najwa Nimri, que a su regreso de los premios el pasado domingo se encaró con los periodistas en Atocha. La actriz jordano-libanesa dio una patada al aire en dirección a los reporteros, amenazó a uno de los operadores de cámara y golpeó su herramienta de trabajo. Posteriormente, Nimri acabaría pidiendo disculpas por su comportamiento, asegurando que «fue lamentable y no tiene excusas».