Ángel Cristo y otras expulsiones disciplinarias que han hecho historia en televisión

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de Supervivientes ha generado un acalorado debate, pues muchos espectadores del programa querían que el hijo de Bárbara Rey ganase el concurso. Sin embargo, se saltó las normas y la organización ha pensado que lo mejor es que regrese a España. Hay un dato llamativo. Su hermana, la conocida DJ Sofía Cristo, también recibió un castigo de Telecinco mientras participaba en Secret Story: La casa de los secretos.

Sofía tuvo un conflicto con el periodista Miguel Frigenti y Carlos Sobera, presentador del programa, se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Los directores del reality expulsaron a Sofía, quien curiosamente también tenía muchas papeletas para hacerse con el premio final del formato. A continuación, repasamos otras conflictos de este estilo que han marcado la historia de la televisión.

Aída Nizar

Aída Nizar, en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Aída Nizar fue una de las concursantes estrella de Supervivientes 2011, edición que compartió con Rosa Benito, quien resultó ser la flamante ganadora. Precisamente la ex mujer de Amador Mohedano estuvo implicada de forma indirecta en la expulsión de su compañera. Hay que recordar que la audiencia eliminó a Nizar de forma casi unánime: un 87% de los espectadores decidieron que no continuase en el reality.

El problema es que la colaboradora tenía mucho tirón, así que la organización le dio una segunda oportunidad y la mandó a una isla ella sola. El objetivo era que algunos concursantes fueran pasando por allí y cuando llegó el turno de Rosa Benito ocurrió algo que nunca debió suceder: Aída fue acusada de manipular a la superviviente.

La noche del 28 de mayo de 2011 José Ortega Cano tuvo un accidente de tráfico que le llevó al hospital. Aída Nizar conocía esta información y realizó una serie de preguntas a Rosa Benito que los directores de Supervivientes consideraron excesivas. Fue entonces cuando le comunicaron que debía regresar.

Lucía Pariente

Lucia Pariente, durante su discusión con Kiko Jiménez. (Foto: Telecinco)

Lucía Pariente es conocida por ser la madre de Alba Carrillo. Estuvo presente cuando Carlos Sobera echó a Sofía Cristo de Secret Story, pero en el pasado ella vivió una situación similar. La ex suegra de Feliciano López tuvo un problema con Kiko Jiménez que Supervivientes frenó en seco.

En aquella época Kiko era novio de Gloria Camila y consecuentemente una de las estrellas de su edición. La organización preparó un espacio para que conviviera con Lucía y el comportamiento de esta no fue aprobado por la organización. «He vivido seis horas llenas de acoso e insultos», declaró Jiménez. En las imágenes que mostraron se podía ver como Pariente llamaba «vago» y «machista» al andaluz, entre otras muchas cosas.

Gustavo Guillermo, el chófer de las Campos

ÚLTIMA HORA Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión.#GHVIP1N #GHVIP2N pic.twitter.com/p66ZENLGPk — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023



Dejando a un lado el universo Supervivientes, hay otro rostro conocido que cruzó la raya en Gran Hermano Dúo: Gustavo Guillermo, quien saltó a la fama a raíz de trabajar como chófer para María Teresa Campos. La pérdida de la presentadora supuso un duro golpe para a familia. Gustavo se quedó sin trabajo y decidió concursar en GH VIP. Recibió muchas críticas, pero no salió de la casa por una decisión de la audiencia, le echó la organización.

El polémico conductor tuvo un conflicto con Álex Caniggia, ambos demostraron una conducta inapropiada y la dirección optó por despedirlos.

Julio Ruz, ex de María Jesús Ruiz

En 2019 sucedió algo que impactó a la audiencia. María Jesús Ruiz entró a concursar a GH Dúo con su ex, Julio Ruz. En un momento dado tuvieron una discusión y él se acercó a ella en un tono que la organización no tardó en condenar. «Has dicho en el confesionario que te has sentido acosada», le dijo Jordi González a la modelo. Después de esto, la organización anunció que había decidido expulsar a Julio.

Julio: «Aquí la única perra que hay eres tú que no sabes ni de lo que has trabajado» #GHDÚODBT4 pic.twitter.com/cPcIXy10ju — Gran Hermano (@ghoficial) February 3, 2019

«Tengo que comunicarte que la dirección del programa ha decidido que abandones la casa por conducta inaceptable», dijo Jordi. Poco después recordó los improperios que Ruz le dedicó a María Jesús, unas palabras que la audiencia condenó al 100%, tanto que terminó haciendo ganadora a la empresaria.