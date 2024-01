La anecdótica broma que gastó Jorge Sanz a Antonio Resines cuando estuvo en la UCI

Este miércoles, el plató de El Hormiguero recibió a dos rostros importantes del mundo de la interpretación de nuestro país: Antonio Resines y Jorge Sanz. Junto a Pablo Motos y las hormigas más famosas de la pequeña pantalla, los actores presentaron su nuevo proyecto, Serrines, madre de actor, una ficción de comedia que ya está disponible en Prime Video y que próximamente también será emitida por Telecinco.

Durante la entrevista, más allá de hablar largo y tendido sobre el contenido que ofrecen los capítulos de su último trabajo, Antonio y Jorge demostraron la buena amistad que mantienen desde hace varios años, con la que han conseguido una complicidad difícil de superar. Esta buena sintonía les ha llevado a guardar diferentes anécdotas que jamás podrán olvidar, donde las bromas siempre han estado presentes por sus carismáticas personalidades. Haciendo referencia a ello, Sanz se lanzó a compartir un momento surrealista que, a día de hoy, sigue recordando.

«Yo llevaba una semana en la UCI, aburrido perdido, y viene a verme un amigo mío que es muy gamberro. Y me dice: ‘venga, vamos a gastar bromas a la gente’. Y se me ocurrió llamar a Antonio», comienza a contar, añadiendo que el contexto de todo es que en la esfera pública había una enorme preocupación por su estado de salud tras llevar desconectado de todo durante más de siete días después de haber sufrido un infarto.

«Lo llamé y me lo cogió a la primera. Una cosa rarísima en él», continuó contando. Narró que le dijo que estaba muy bien y que mañana posiblemente le subirían a planta pero, todo esto, con una voz en la que apenas se le entendía. «Jorgito, tranquilo, ahora lo importante es que descanses mucho. Duerme todo lo que puedas. Yo me voy a encargar personalmente de que no vaya nadie a verte», le contestó Antonio asustado por el tono de su amigo. «Me lo creí, no es que sea buen actor, es que el hace este tipo de cosas», puntualizaba Resines desde el plató, dejando entrever que pensaba que su amigo tenía mas secuelas de las esperadas tras el infarto.

Jorge Sanz añadió que Enrique San Francisco, fallecido el pasado 1 de marzo de 201, también fue víctima de esta misma broma, aunque su reacción fue muy diferente a la de Resines: «Se ha quedado tonto», dijo el humorista por aquel entonces. Sin duda, estas anécdotas, contadas por ambos actores la pasada noche, dejan en evidencia la facilidad que tienen para gastarse bromas entre ellos y lo bien que se lo pasan haciéndolas y recordándolas posteriormente.

Más allá de su amistad, Jorge y Antonio llevan trabajando juntos más de dos décadas y, ahora, se sumergen en nuevo en un proyecto audiovisual donde vuelven a compartir escena en una comedia dirigida por Jaime Botella y centrada en la historia del protagonista de Los Serrano.