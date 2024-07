Andrea Levy ha sido la invitada inaugural del nuevo podcast Cara a cara con Fiona, conducido por Fiona Ferrer, en el que la escritora y empresaria busca hablar «de todo» con distintas personalidades y rostros conocidos de todas las esferas. La que fuera concejala de Cultura, Turismo y Deportes en el Ayuntamiento de Madrid, y actual concejala presidenta de la Junta Municipal del distrito de Retiro, ha concedido una entrevista a Ferrer con motivo de la publicación de su libro La utilidad de todo este dolor, en la se ha sincerado, como nunca antes, sobre el momento en que tocó fondo y decidió «reconducir su vida».

La catalana ha desvelado que en un momento dado, generó una dependencia de las benzodiacepinas, pastillas que le recetaron para sus brotes de dolor por la enfermedad crónica que padece. Andrea Levy, cabe destacar, sufre de fibromialgia, una dolencia que causa episodios de dolor intenso, a veces tan severos que requieren hospitalización. Para la ex vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, esta condición resultó en una fuerte dependencia al medicamento ya citado que tomaba diariamente para aliviar el dolor. Esto la llevó a un ciclo autodestructivo, en el que también se vio involucrado su entonces pareja, el cantautor Nacho Vegas, quien, a su vez, mantenía una adicción a las drogas.

«Me di cuenta de que ya no llegaba a más y de que la única manera de ver lo que me estaba pasando era vaciándome de todo lo que tenía alrededor, de la presión y de cosas, de todo lo que me estaba tomando y de todo lo que estaba haciendo mal», ha recordado Levy al tiempo que ha reconocido, también, que pensó que lo mejor era «vaciarse de cómo estaba malviviendo».

Fue el 13 de junio de 2020, concretamente, cuando Andrea Levy decidió cortar por lo sano con todo lo que le hacía mal. «Fue el principio de una nueva etapa», ha expresado Andrea ante Fiona Ferrer. Una decisión y proceso para el que guardó absoluto silencio para con su círculo más cercano. Andrea ha asegurado en el podcast que no le contó nada a nadie, ni siquiera a José Luis Martínez-Almeida, íntimo amigo suyo además de compañero de profesión: «Nadie sabía que yo estaba en ese momento porque era algo que quería vivir aparte. Necesitaba sanarme y tardé años hasta que me recompuse».

La relación tóxica de Andrea Levy y Nacho Vegas

Durante la entrevista, al margen de lo anterior y de hablar sobre su carrera política, Andrea Levy ha ahondado en la relación tóxica que mantuvo con Nacho Vegas y en las declaraciones que el pasado mes de abril hizo para el podcast La mala reputación, sobre este mismo asunto. «No me podía despistar ni un solo día para que Nacho estuviera bien. La gente me decía lo bien que estaba conmigo pero llegó un momento en que, para salvarle a él, necesitaba salvarme a mí. Le dije ‘tengo que salir de aquí porque sino nos caemos los dos’. El amor en ese momento era perjudicial. Le quería incondicionalmente haciéndome daño», señaló entonces.

Asimismo, la natural de Barcelona ha confesado que, en una ocasión, estuvo a punto de recaer tanto en su adicción como en su relación con el artista. «Estaba esperando que me viniera a buscar una persona, que finalmente no me vino a buscar para hacerme chantaje emocional, y ese día pensé que si iba a ese lugar, iba a empezar de cero. Estaba segura. Entonces apagué el móvil y me fui, porque si no lo hacía, volvía», ha dicho. En la actualidad, Andrea Levy y Nacho Vegas mantienen una buena relación de amistad, en propias palabras de ex diputada.