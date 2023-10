La felicidad de Anabel Pantoja al destapar los secretos de la boda de su prima Isa

La finca Al-Baraka, situada muy cerca de la localidad sevillana Dos Hermanas, ha sido el escenario que ha elegido Isa Pantoja para celebrar su boda con Asraf Beno. El recién estrenado matrimonio ha vendido una exclusiva a una conocida revista, por eso hay tantos secretos alrededor del famoso enlace matrimonial. Anabel Pantoja ha dado un paso adelante para aportar ciertos detalles y ha desvelado datos que hasta ahora nadie conocía. La antigua colaboradora de Sálvame se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez, quien ha ejercido de padrino en este día tan especial.

Jorge Javier Vázquez llegando a la boda de Isa Pantoja / Gtres

Anabel Pantoja ha apostado por un vestido largo diseñado por Rocío Osorno. Como no podía ser de otra forma, se ha convertido en una de las invitadas más elegantes. Ha combinado este traje con unos zapatos dorados y un bolso joya muy original. La influencer es una gran amante del mundo de la moda y ha mostrado en sus redes sociales el proceso que ha seguido hasta crear este look. Esto quiere decir que no tendrá un papel activo en la exclusiva que verá la luz próximamente. No se ha molestado por esconder su traje, algo que sí ha hecho Jorge Javier.

El presentador llegó a la finca en coche acompañado por una desconocida mujer. Previamente había destapado cuál era su estilismo para esta boda tan especial. Después de hablar con especialistas, se decantó por un smoking oscuro, pero tampoco ha querido entrar en más detalles. Anabel Pantoja también iba de negro, a pesar de que su vestido tenía una manga blanca que aportaba un toque de luz al look.

Anabel Pantoja posando antes de la boda / Instagram

Anabel Pantoja se pronuncia sobre la boda de su prima

Anabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para explicar que no ha utilizado el teléfono móvil porque se lo estaba pasando demasiado bien. Según cuenta, se ha olvidado de sus seguidores porque el ambiente era distendido y ha preferido disfrutar del evento. Eso sí, ha dejado claro que su silencio no escondía nada extraño. «Todo ha sido maravilloso, ha sido mágico», ha comentado al respecto.

Asraf Beno llegando a su boda / GTRES

«Me lo he pasado súper bien. He llorado, he reído, he bailado muchísimo, sobre todo con la familia de Asraf. Me han encantado los primos, los hermanos y los amigos. Hemos fusionado su cultura con la nuestra», declara visiblemente feliz. Algunos secretos de la boda de Isa Pantoja están viendo la luz antes de tiempo, pero ella ya tiene un pacto cerrado con Lecturas, su publicación de cabecera.

El otro secreto de Isa Pantoja

Isa Pantoja trabaja como colaboradora en Telecinco y ha ido dando algunos datos sobre su boda con Asraf Beno. Aseguró que su vestido de novia iba a ser de corte clásico, pues en este tipo de circunstancias no se siente demasiado cómoda arriesgando. Ha llevado dos trajes diferentes que próximamente mostrará en la portada de su revista. Uno de ellos está firmado por Hannibal Laguna.

Isa Pantoja y Anabel Pantoja en la boda de la última con Omar / Gtres

La hija de Isabel Pantoja ha desvelado algunas sorpresas antes de tiempo, pero otras se las ha guardado para ella y para la publicación que le ha contratado. Una de las cosas que había mantenido en la sombra es el bonito discurso que ha dado Anabel Pantoja. La influencer le ha dedicado unas emotivas palabras a su prima, igual que hizo ella cuando se casó con Omar Sánchez en Canarias.

La boda de Anabel coincidió con el fallecimiento de doña Ana Martín, la matriarca del clan, pero la joven pensó que debía continuar con sus planes. Fue la excusa perfecta para que Kiko Rivera y su madre no acudieron a la ceremonia. La única que fue es Isa y ha llegado el momento de recoger el cariño que ha sembrado.