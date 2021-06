Anabel Pantoja reaparece tras su gran bronca con Kiko: «quiero recuperarle»

El programa ‘Deluxe’ vivió este viernes una de sus noches más intensas con la reaparición de Kiko Rivera, que se sentó una vez junto a Jorge Javier Vázquez para compartir las últimas novedades de su vida. Él era el gran protagonista de la velada, pero la llegada de su prima, Anabel Pantoja, cambió totalmente la programación y es que su no entendimiento terminó con una sonada discusión, muchas lágrimas y decepciones. Mientras que Kiko anunciaba al día siguiente que dejaba de manera temporal las redes sociales para centrarse en él y en los suyos, Anabel ha vuelto este lunes a ‘Sálvame’ para contar cómo se siente.

Han pasado tres días del complicado cara a cara en los que la joven ha tenido tiempo suficiente para recapacitar y reflexionar sobre las cosas que se dijeron. «El viernes me fui de aquí muy mal y creo que él también, me costa que él también», ha contado, para después añadir que tras el ‘Deluxe’ no ha hablado ni con su primo ni con su tía Isabel Pantoja. Eso sí, le ha mandado un mensaje, tal y como daba a entender Irene Rosales en ‘Viva la vida’ y que ella misma ha desvelado este lunes: «Yo no quería hacer esto público, pero… en el mensaje le decía que necesitaba y que quería por favor, sentarme con él para hablar, pero no me contestó».

Anabel Pantoja asegura que quiere recuperar a Kiko Rivera https://t.co/TbJliwv4H9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 14, 2021

Sin duda, la situación sobrepasó a Anabel, tal y como ella mismo ha reconocido esta tarde de lunes. «Lo del viernes no estaba preparado ni para él, ni para mí… me vi sentada en el ‘íntimo’ con mi primo y Jorge Javier…». Y si bien no ha dado su brazo a torcer en el sentido que quiere mantenerse imparcial, sí ha reconocido que «en ocasiones he sido cobarde y no he estado a la altura». La Anabel de esta jornada estaba igual de dolida que la de hace apenas tres días, pero algo ha cambiado en ella pues ha contenido sus lágrimas. «Todo lo que diga hoy es fomentar algo que no quiero fomentar, porque yo quiero recuperar a Kiko, me gustaría recuperarlo… Si él no quiere, yo siempre le respetaré. A raíz del viernes yo he decidido llorar por dentro, sentirme mal por dentro, pero demostrar frialdad y no ponerme en un plató como me puse en mese anteriores o, incluso, el viernes».

Con su novio, Omar Sánchez, lejos de España por estar concursando en ‘Supervivientes’, Anabel ha compartido el mal trago con su madre, a quien ha querido mantener alejada de la polémica para que quede en la intimidad. «Desde el viernes, me acuesto, cierro los ojos y pienso en él, como si ya no estuviera, como si hubiera muerto. Le he podido fallar y no estar a la altura, pero creo que el resto de mi vida no le he fallado…», se ha sincerado con Jorge Javier.

Pero a pesar de todo, sigue firme en su decisión de no entrometerse. «Ojalá pudiera ayudarle en el problema que tiene ahora, con su madre, pero no puedo. En esta relación no se puede hacer nada, y él lo sabe».