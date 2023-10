Anabel Pantoja se pesa y alucina: «Yo me veo mucho más delgada»

Anabel Pantoja ha sufrido una enorme transformación física a lo largo de su trayectoria televisiva. Si echamos la vista atrás, poco queda de la joven que un día se puso delante de los focos para defender a su primo, Kiko Rivera, y al clan Pantoja. No obstante, sí que es cierto que su paso por Supervivientes fue el punto clave de su cambio, y es que tras volver por segunda vez como concursante a Honduras, la sobrina de la tonadillera logró perder 13 kilos, mostrando una nueva figura que ha intentado mantener desde entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Dietas y una tabla de ejercicios muy severa han formado parte de su rutina desde 2022. Al menos, así lo ha compartido ella misma en las redes, donde ha publicado los menús a los que se ha sometido para no volver a coger los kilos que perdió durante su aventura en el reality más extremo de la televisión. Sin embargo, a lo largo del año siempre hay momentos en los que se tienen ciertos excesos en la alimentación, como por ejemplo, la etapa vacacional y, después de vivir un verano en el ensueño del paraíso canario, Anabel confirmó que que quería volver a retomar la vida saludable que había dejado, en cierta parte aparcada, durante los meses estivales. «Vuelvo a mi rutina, vuelvo a entrenar, a poner todo en orden. Decidí comer en casa y sano de lunes a jueves», contaba ella misma.

Anabel Pantoja pesándose en una báscula/ Instagram

Ha pasado un mes desde que declaró lo anterior pero, quedando completamente sorprendida, el pasado martes decidía subirse a la báscula para ver el proceso que había tenido durante estas semanas y los resultados no fueron los esperados: «Me acabo de pesar y peso 70 kilos. Y yo me veo en el espejo mucho más delgada», manifestaba con cierta preocupación. «¿Os pasa? De verdad que me veo mucho mas deshinchada», escribía. Sin embargo, horas después, publicaba de nuevo una imagen donde bajo el título «me lo merezco» disfrutaba de uno de sus platos preferidos: un revuelto de gulas acompañado de patatas fritas. Y es que no es la primera vez que la influencer ha manifestado que le encanta todas las recetas que tengan que ver con el huevo frito, algo que ella misma define como un auténtico «manjar» para el paladar.

Menú de Anabel Pantoja/ Instagram

Este al mediodía, Anabel volvía a publicar el menú que había elegido para hoy, donde se podía ver como había optado por un pollo asado, acompañado de unas patatas cocidas y un cuenco con pasta fresca junto a un vaso de gazpacho. Una dieta elaborada que deja entrever que subirse a la báscula y conocer que el peso en el que se encuentra no es el ‘ideal’ para ella (o al menos el esperado) ha sido de nuevo un motivo que le ha llenado de fuerzas para retomar su rutina saludable, tanto alimentaria como de deportiva.