Hoy Álex Lequio cumpliría 28 años y, como no podía ser de otra manera, sus familiares y amigos han aprovechado para compartir algunos de sus recuerdos con el joven. A pesar de que el día 13 de mayo la vida de Ana Obregón y Alessandro Lequio vivió el golpe más duro que unos padres pueden sufrir, tanto la artista como el colaborador han sacado fuerzas para dedicar unas palabras al joven, cuya ausencia sigue siendo insoportable.

«Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento.

Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar ,reír , superarte, madurar, trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita.

Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas . Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre . 💔 #Alessforever #28″

Con este mensaje, la presentadora ha compartido numerosas imágenes de diversos momentos con el que ha sido su único hijo. Un post que en cuestión de minutos ya acumula miles de ‘me gusta’ y mensajes de un cariño que parece infinito por parte de sus seguidores y seres queridos.

Por su parte Alessandro Lequio ha subido una imagen en la que aparecen madre e hijo de lo más sonrientes, homenajeando así también a Ana Obregón, que continúa alejada de la vida pública.

También Celia, una de las primas más cercanas a Álex Lequio, ha querido recordar al que fuera su confidente con dos imágenes y un precioso mensaje en el que desea que, esté donde esté, hoy les escuche celebrar su cumpleaños y cantar para él. Además, como todos los miembros de la familia, la joven no duda en confesar lo muchísimo que echa de menos a Álex, su primo del alma.

Precisamente es junto a Celia con quien Álex Lequio compartió su última imagen en Instagram y, aprovechando su cumpleaños, son muchos los seguidores que no han dudado en recordarle en ese pie de foto que hoy vuelve a estar tan activo como antes.