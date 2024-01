Ana Obregón y Alessandro Lequio: cronología de un amor fallido

Ana Obregón y Alessandro Lequio fueron una de las parejas más populares en la década de los 90. A pesar de que para los ojos de los espectadores parecía una pareja idílica entre un conde y una celebrity, sus diferencias hicieron que su relación no durasen más de tres años, de 1991 a 1994. Durante ese corto periodo de tiempo, ambos construyeron una familia y tuvieron a la persona más importante de sus vidas y el cual ha sido el motivo que les ha mantenido unidos: su hijo Aless. A lo largo de los años, ambos han protagonizado numerosas polémicas, siendo una de las últimas, la relacionada con la fundación del joven. Sin embargo, tras casi treinta años después de desprender amor por las calles, no queda ni rastro de esa romántica relación.

Ana Obregón junto a Alessandro Lequio en un programa/ Gtres

Un amor made in Italia

En la década de los 90, Ana Obregón se encontraba en uno de sus mejores momentos profesionales, rodando en Roma una película para televisión, llamada Sound. Una noche tras una de las grabaciones, la actriz se fue a cenar con su compañero de reparto, Peter Fonda, uno de las leyendas más relevantes del siglo XX, según la American Film. En esa velada, Antonia Dell’Atte, pareja en ese momento de Alessandro Lequio interrumpió la conversación de la madrileña y el actor para saludarles. «Me sorprendió mucho que Antonia se dirigiera a mí y no a Peter o Jane y me dijera que conocía mi trayectoria artística. También me sorprendió que su acompañante (Alessandro) se quedara en la mesa y no hiciera ademán de conocernos», contó Ana según Vanity Fair.

Ana Obregón y Alessandro Lequio de jovenes/ Gtres

En ese momento, Ana mantenía una relación con el jugador de baloncesto Fernando Martín, fallecido en 1989, en un accidente de tráfico. Al cabo de unos meses, la actriz volvió a coincidir con el Conde, esta vez en Madrid, en un evento de Chanel. “Algo pasó con ella esa noche. Mi cabeza no podía pensar que se iría con la Obregón porque no era su tipo», confesó Antonia a Bertín Osborne durante una entrevista en su programa. A pesar de ello, no fue hasta 1991, cuando ambos compartieron palabras en una cena. “Era una mujer extremadamente vital y apasionada. Y muy seria. De todas las mujeres que me he encontrado, quizá sea junto con Antonia, la más seria. Era como yo en muchas cosas”, dijo el colaborador de televisión. Por su parte, Ana le recuerda como una persona que no había encontrado su sitio en el amor: «Me pareció evidente que no estaba satisfecho con su vida, que estaba sufriendo y no tenía muchos hombros en los que llorar… Yo nunca he salido con un hombre que estuviera felizmente casado. No es mi estilo meterme entre dos personas que se quieren. Pero Alessandro y Antonia y no eran un matrimonio y él me necesitaba, igual que yo a él”, relató.

Su hijo: el motivo de su unión

Durante varios meses, la pareja no pasaba uno de los mejores momentos de su relación. Sin embargo, con el nacimiento de su único hijo, Alex Lequio, el 23 de junio de 1993, parecía que el bienestar había llegado a la familia. A pesar de ello, duró muy poco y en abril de 1994, tras tres años juntos, ambos decidieron terminar su historia de amor, por una supuesta infidelidad del aristócrata con Silvia Tinao.

Ana junto a Alessandro Lecquio y su hijo/ Gtres

El joven Aless siempre ha sido el motivo por el cual han mantenido una relación cordial y cercana. «Yo nunca le he impedido ver a su padre. No he sido una mujer que por despecho o enfado haya impedido a mi hijo estar con su padre. Es más, Alessandro siempre ha tenido las llaves de mi casa y nunca le he pedido nada económico, aunque tampoco me lo ha dado, la verdad”, declaró la actriz hace unos años en la revista ¡HOLA!.

Sus vidas sentimentales después de la ruptura

Con el paso del tiempo, las heridas se fueron curando y ambos han rehecho sus respectivas vidas sentimentales. Por su parte, Alessandro Lequio desde que se separó de Ana Obregón, ha mantenido algunos romances, entre los que se encuentra el más polémico, la relación que mantuvo con Mar Flores. En 2008, se enamoró por completo de María Palacios, con quien se dio el ‘sí, quiero’ en 2008 y con ella tuvo su tercera hija, Ginevra Ena, nacida en 2016. En cambio, Ana ha tenido varias historias de amor, pero no ha formado nuevamente una familia, hasta la llegada de su nieta Ana Sandra.