De Ana Botella a Cayetana Rivera: los VIP disfrutan de la Semana Santa sevillana

La Semana Santa sevillana no sólo es un referente cultural y religioso a nivel nacional e internacional, sino también un punto de encuentro para numerosos rostros conocidos que cada año deciden trasladarse a la capital andaluza para disfrutar de esta tradición con siglos de historia. Las calles de Sevilla, engalanadas de incienso, música de bandas y fervor cofrade, se convierten durante estos días en pasarela improvisada por la que desfilan personalidades de todos los ámbitos: desde la política, hasta el mundo del corazón.

Este miércoles, 16 de abril, las cámaras de Gtres han inmortalizado a varias figuras reconocidas disfrutando de la jornada procesional. Entre ellas, Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid, quien ha sido vista con una amplia sonrisa y un estilismo sobrio y elegante, en tonos crudos, muy acorde con el respeto que merece esta celebración. Junto a ella, su inseparable esposo, el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien también ha sido captado siguiendo el recorrido de alguna de las hermandades con gesto solemne y atento.

Ana Botella por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, también ha sido protagonista en estas jornadas tan señaladas. La joven ha sido fotografiada hablando por teléfono mientras recorría el centro de Sevilla, luciendo un look cómodo pero con el estilo que la caracteriza: abrigo en tono claro, jersey negro y un llamativo collar rojo que aportaba un toque personal al conjunto. Su presencia no ha pasado desapercibida, convirtiéndose en uno de los rostros más comentados del día. Especialmente después de que Francisco Rivera haya hecho público su descontento por no poder salir como costalero de la Hermandad de la Esperanza de Triana, una de las más emblemáticas de Sevilla y a la que Francisco Rivera pertenece desde hace años.

El torero cumplió en 2024 los 50 años, edad límite establecida por la normativa interna de la cuadrilla para participar en las procesiones. Por tradición, los costaleros que alcanzan esa edad suelen despedirse con una última «chicotá» bajo el paso, como gesto de agradecimiento y devoción. Pero el año pasado, la lluvia impidió la salida del paso durante la Madrugá, frustrando la que debía ser su última procesión. De esta forma, en noviembre, Rivera solicitó junto a otros ocho compañeros una prórroga de un año a la Junta de Gobierno de la Hermandad para poder despedirse como costaleros esta Semana Santa, siendo esta petición rechazada. «Nos han dicho que no. No entendemos que haya precedentes a los que sí se les ha dejado y no entendemos por qué a nosotros no. Quiero pensar que no es nada personal», ha expresado Francisco.

Cayetana Rivera por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

Además de ellos, también se ha podido ver en estos días a Anabel Pantoja, que ha viajado hasta la capital hispalense junto a su pareja David y su hija en común. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales algunos momentos de su estancia, dejando ver lo mucho que disfruta de estas fechas tan especiales, con la emoción propia de quien vive la Semana Santa desde el sentimiento y la devoción.

Con el paso de los días, se espera que continúen llegando más VIP a Sevilla, especialmente de cara al Jueves y Viernes Santo, dos de los días grandes de esta celebración. No es extraño ver a personajes del mundo del toreo, la televisión, el cine o la moda ocupando discretamente balcones o esquinas estratégicas desde donde seguir el paso de las hermandades.