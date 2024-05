Amaia Salamanca y Rosauro Varo no se casan: este es el motivo

Amaia Salamanca ha sido la última invitada del podcast presentado por Vicky Martín Berrocal, A solas con…. Haciendo gala de su naturalidad, la actriz ha repasado su trayectoria en el mundo de la interpretación, aunque se ha detenido con mayor detalle, para sorpresa de muchos, en su faceta más privada, la cual suele proteger con un gran blindaje ante los focos. Lleva catorce años manteniendo una relación sentimental con Rosauro Varo y, en más de una ocasión, han protagonizado varias noticias sobre su intención de casarse, algo que ha desmentido la propia actriz en la entrevista mencionada.

«No me he casado porque no lo veo necesario. Hay algo en eso de ser tu hombre o tu mujer que me parece que es posesión, como te ata, y a mí no me gusta. A mí me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo y porque queremos que sea así, no porque lo hayamos firmado», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Aunque por ahora no han decidido pasar por el altar, Amaia tiene claro que está atada a Rosauro para siempre a través de los tres hijos que tienen en común. Le considera su compañero de vida y, cuando Vicky le pregunta sobre el motivo que le obligaría a romper su relación, la intérprete asegura que no puede contestarle porque lleva casi dos décadas al lado de una persona que define como «maravillosa». Y es que, aunque su romance ha atravesado por «muchos baches», nunca han llegado al punto de plantearse tomar caminos por separado.

A lo largo de la conversación, Amaia ha manifestado que sería capaz de perdonar una infidelidad, ya que cree que puede ser una oportunidad para «crear y construir» con tu pareja: «Si tu has encontrado a una persona con la que quieres tener hijos y crees que es maravillosa, una simple infidelidad no va a hacer que todo eso se destroce. Es algo que entre los dos se puede hablar y se puede llegar a un entendimiento», decía, añadiendo que en el caso de que fueran episodios que se repitieran constantemente, cambiaría su forma de pensar.

Amaia Salamanca en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

Sus padres son sin duda sus referentes en el amor y le encantaría poder conseguir una historia parecida con Varo: «Ellos llevan toda la vida juntos y han pasado un montón de cosas, pero los veo envejecer juntos y hacerse felices mutuamente y yo quiero eso. Tengo ese punto romántico. Y para eso tienes que currártelo día a día. Y pasarás por muchos baches, pero también te harán aprender», declaraba.

Su temprano éxito

Amaia Salamanca y Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

Amaia Salamanca se convirtió en una de las actrices más conocidas de nuestro país con tan solo 22 años tras protagonizar la serie Sin tetas no hay paraíso. Aunque posteriormente su carrera ha vivido constantes altibajos, conoce de primera mano lo que significa la exposición mediática y es algo a lo que no quiere someter a sus hijos. Tanto es así, que intenta a toda costa mantenerles alejados de las redes sociales. De hecho, su hija va a hacer la comunión en los próximos meses y se ha negado a que le regalen un teléfono móvil.