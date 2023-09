«Que no me falte el amor»: El alcalde de Madrid se pone romántico

«He perdido toda la posibilidad de encontrar pareja». Con estas palabras, José Luis Martínez-Almeida dejaba entrever a Manuel Díaz el Cordobés, durante la emisión del programa Hasta la cocina en 2022, que su ilusión por enamorarse disminuía por momentos. Y es que, a sus 48 años, lo cierto es que su vida sentimental había estado siempre guardada bajo los hilos más herméticos, sin conocerse ningún nombre en concreto que hubiera robado el corazón al político. Hasta que apareció Teresa Urquijo, una joven analista inmobiliaria de 26 años que parece haber devuelto la ilusión en el terreno amoroso al alcalde de Madrid.

Fue el pasado mes de junio cuando la pareja sorprendía en una tradicional corrida de toros de la Asociación de la Prensa, donde todas las miradas se posaron sobre ellos tras dejar entrever la relación que mantenían más allá de la amistad. Aunque intentaron ser discretos, lo cierto es que su relación se ha ido consolidando con sus últimos pasos, disfrutando de un verano donde han acudido a actos públicos como la corrida toros de Colmenar Viejo y a citas más personales como la boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez, donde se reunieron un sinfín de influencers y rostros conocidos del país en Sotogrande.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo / Gtres

Ahora, con la resaca de haber vivido un verano inigualable y con la ilusión a flor de piel de haber forjado una bonita historia de amor, considerándose un hombre enamorado incluso después de haber tirado la toalla, José Luis Martínez Almeida ha acudido al segundo aniversario de Wah Madrid, uno de los espectáculos gastronómicos y musicales más exitosos de la capital. Arreglado y con una gran sonrisa en su rostro, el alcalde atendió a su llegada a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento y, mostrándose cercano y sincero, no dudó en detallar cómo había sido su último verano. «He tenido tiempo para descansar y para desconectar. No me puedo quejar. He tenido tiempo para mis principales aficiones, así que he vuelto con las pilas cargadas», explicaba.

Pero los reporteros presentes sabían que la novedad más destacada de sus últimos meses estivales había sido la llegada de Teresa Urquillo a su vida y, queriendo indagar en ello, preguntaron directamente al alcalde, quien respondía de una manera concisa que esperaba que el amor no le faltara nunca «y menos ahora». Sin duda, unas palabras que dan pie a ciertas conjeturas que señalan que se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida gracias a la ilusión que le ha devuelto la joven empresaria en el terreno sentimental.

José Luis Martínez-Almeida en el festival ‘Wah’ de Madrid/ Gtres

Haciendo referencia al evento, Almeida solo tenía palabras buenas para definir el trabajo y la dedicación de todo el equipo encargado del show culinario: «Es una mezcla buenísima, hay que felicitar a Wah y a los organizadores por esta velada. Por lo que llevan haciendo en los últimos en estos dos últimos años en Madrid, pero en concreto por esta cena con cinco chefs seguida de un espectáculo que vamos a disfrutar. Sobre todo, en esta vuelta de vacaciones», señalaba, añadiendo que se consideraba una persona de «buen comer» y que disfruta mucho siempre que hay una buena mesa llena de comida.