Álex Ubago se pronuncia sobre la ruptura de La Oreja de Van Gogh

El pasado mes de octubre, el grupo musical La Oreja de Van Gogh emitió un comunicado que enseguida acaparó gran parte de la atención mediática tras dejar sorprendidos a propios y extraños. «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados». Con estas palabras, la vocalista de la banda ponía punto final a una trayectoria de casi veinte años por motivos que, a día de hoy, continúa siendo un auténtico misterio.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no tardaron en llegar y fueron muchos los que quisieron compartir su opinión al respecto. Incluidos diferentes rostros conocidos del país. Sin ir más lejos, uno de los últimos que se ha lanzado a pronunciarse sobre lo ocurrido ha sido Álex Ubago, quien no ha dudado en expresar cómo se siente tras la marcha de Leire del grupo.

Álex Ubago en los Premios Odeon. (Foto: Gtres)

«Lo he vivido con cierta pena, porque yo quiero mucho a todos. Tampoco te voy a dar mi opinión, porque no tengo por qué tenerla. Son cosas que pasan en los grupos, al igual que pasa en las relaciones», comenzaba a decir en una reciente entrevista concedida a Mundo Deportivo. «Simplemente me dio pena, porque quiero mucho a los cuatro chicos del grupo y a Leire. Sé que fue una decisión complicada», decía.

El cantante continuaba asegurando que la pena que sentía era fruto de la amistad que le unía con cada uno de los miembros y de la profesión en común que compartían. Es por ello que, poniéndose en su piel, Ubago no tenía dudas de que habrían atravesado un momento «muy difícil y triste» con una «mezcla de emociones» inexplicable. «Al final, implica que el grupo, de momento, no esté en activo. No sé lo que puede llegar a pasar. Es una cosa personal de ellos. Lo he vivido como cualquier fan», sentenciaba.

Álex Ubago, agradecido con Amaia Montero

Más allá de sentirse apenado por la ruptura profesional de La Oreja de Van Gogh, Álex Ubago también reconoció en la Cadena Ser que siempre estará agradecido a Amaia Montero, ya que la considera como la madrina de su carrera sobre los escenarios. «Yo siempre digo que Amaia fue como mi madrina en esto de la música […] Aquello ocurrió porque mi mánager desde hace 25 años, que llevo toda la vida con él, ya era en aquel entonces mánager de La Oreja de Van Gogh», comenzó a recordar.

«Le propuse a Amaia participar en el disco y aceptó, lo que para mí fue un regalazo. Hay una historia curiosa. En aquel entonces estaba terminando de grabar mi primer disco y Amaia me dijo que quería escucharlo completo para ver dónde colaborar. Nadie había reparado tanto en Sin miedo a nada y fue ella la que dijo: ‘quiero grabar esta’», narraba. Antes de concluir, añadía que dicha colaboración fue todo un éxito y que es considerada como una de las canciones icónicas de su carrera.