Alessandro Lequio sorprende al confesar que Ana Rosa Quintana le ha excluido

Si por algo es conocido Alessandro Lequio en televisión es por su sinceridad y su crítica a la de hora opinar sobre ciertos temas de actualidad que, en alguna que otra ocasión, le afectan a él mismo. Sin ir más lejos, en una de sus últimas apariciones en la pequeña pantalla, el italiano ha expresado su ‘decepción’ con Ana Rosa Quintana con la que siempre ha mantenido una idílica relación de amistad desde que compartían plató en sus inicios profesionales. Todo ocurrió el pasado miércoles, cuando el colaborador de Vamos a ver lanzó unas declaraciones que dejaron completamente sorprendidos a gran parte de los telespectadores.

El matinal mencionado emitía una promoción del programa especial que TardeAR ha realizado este jueves con motivo de la inmediata llegada de la Navidad y era en ese momento cuando Joaquín Prat expresaba que se sentía raro al no participar en dicho directo después de tantos años haciéndolo junto a la apodada como ‘reina de las mañanas’: «Me he sentido un poco excluido», reconocía. Tras sus palabras, preguntaba a Alessandro sí él también había sentido algo similar, a lo que el colaborador contestaba de una manera contundente: «Pues un poco sí».

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Alessandro comparaba la situación con el bautizo de Ana Sandra, su nieta biológica, al que asegura que no asistió porque «no fue invitado», dejando entrever que, pese a que alguna que otra vez ha acudido al plató recién estrenado por Ana Rosa en el horario de las tardes, en esta ocasión no ha sido invitado. Por ahora, la decepción expresada por Alessandro y Joaquín no han tenido respuesta por parte de la periodista, la cual seguramente tenga algún motivo de peso para no haber contado con sus ex compañeros en una jornada tan especial como la que se celebra este jueves en el equipo.

La última vez de Alessandro Lequio en TardeAR

La última vez que Alessandro Lequio compartió plató con Ana Rosa Quintana protagonizó una escena que dio la vuelta a la red. Y es que el conocido colaborador se ‘desnudó’ en pleno directo. Su presencia se debía al aniversario del mítico programa Crónicas Marcianas y al recordar algunas de sus escenas más comentadas, la presentadora señalaba que estaba muy guapo por aquel entonces, a lo que el italiano decidía responder a golpe de striptease, quitándose la chaqueta, el jersey y la camiseta mientras hacía un baile sensual que no dejó indiferente a ninguno de los presentes, generando un gran aplauso en el público.

Alessandro Lequio en ‘TardeAR’/ Mediaset

Ana Rosa apoyó este gesto por parte de su amigo, demandando que consideraba que la televisión debía volver a ser libre como lo era antes, convirtiéndose de nuevo en un espacio donde cada uno pudiera hacer y decir lo que quisiera: «Ya está bien de decirnos lo que tenemos que decir», señalaba.