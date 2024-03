Ágatha Ruiz de la Prada ‘reincide’ con el baile tras su expulsión de un concurso: «He tomado clases»

Este año, el Principado se convertirá en una discoteca, pues el baile tiene como eje la temática Disco por elección de Carolina de Mónaco y ejecución de Christian Louboutin, quien asumió la dirección artística del evento tras la muerte de Karl Lagerfeld en 2019. «Una lluvia de purpurina se ha apoderado de Mónaco», aseguran fuentes cercanas al diseñador de calzado en estos días previos. Un ambiente perfecto para que Agatha Ruiz de la Prada ‘reincida’ con sus dotes de bailarina tras su participación en Bailando con las estrellas ¿Saldrá aireosa está vez?

A su llegada al aeropuerto de Madrid, Ágatha ha asegurado a las cámaras de Gtres que venía de unas clases de baile -no sabemos si específicas para la velada-, pues, en sus propias palabras, aunque su experiencia en el programa de Telecinco no fue como esperaba, «no las he dejado». «Sigo dando clases. Me ilusiona muchísimo. Esta invitación me hace doblemente feliz porque nunca había tenido ocasión de conocer a ningún miembro de la familia. Me fascina Carolina y creo que Alberto es también un hombre lleno de encanto», ha dicho.

La participación de Ágatha Ruiz de la Prada en Bailando con las estrellas fue tan breve como intensa. En la primera gala del programa, la diseñadora abandonó el concurso de forma inmediata después de no estar de acuerdo con la valoración que el jurado dio a su actuación. «Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita. No tengo ilusión para volver, me quedo con cero ilusión. Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser», dijo. Aunque a la semana siguiente la ex mujer de Pedro J. Ramírez reculó en sus palabras y volvió al talent show que conducen Jesús Vázquez y Valería Mazza, fue la primera eliminada de la competición.