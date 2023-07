Se va a cumplir un mes el próximo 29 de junio desde que se proclamó el último ganador de Supervivientes. Reality en el que Adara Molinero llegó a estar en la reñida final. Un cara a cara junto a Bosco (su actual pareja), que finalmente se alzó con el primer puesto. Durante todas estas semanas, la influencer, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión, precisamente desde que formó parte de Gran Hermano 17, formato en su versión anónima, ha ido compartiendo cómo han sido sus primeros días después de pasar cerca de tres meses en Honduras.

Adara Molinero en ‘Supervivientes’/ Instagram

Además de ponerse a punto para la temporada estival con nuevo cambio de look, dejando así atrás su larga cabellera morena y apostando por un rubio, Adara ha revelado en su perfil de Instagam, donde reúne cerca del millón de seguidores, que ha sufrido un pequeño revés de salud por el que ha tenido que pedir ayuda para solventar la dolencia.



Adara Molinero explica el problema que padece / Redes sociales

«Bueno, antes e irme de vacaciones dije me voy a tomar esta semana de tomar lo que quiera, de comer lo que quiera, de hacer lo que quiera y ya cuando vuelva pues voy a comer sano y voy a hacer todo lo que ha dicho la nutricionista», ha comenzado diciendo. «Hoy estaba diciendo que mi estómago estaba diciendo basta. A parte de tenerlo hinchado», ha añadido la ganadora de Gran Hermano VIP mientras ha mostrado la inflamación de su vientre.»También he sentido pinchazos por la zona de arriba. Bueno, una auténtica locura. Incluso estoy un poquito asustada», ha continuado explicando a su legión de fans.

Pese a que Molinero ya se ha puesto en manos de profesionales ha revelado que tiene que hacerse más pruebas, pero que tiene que esperar un total de cuatro semanas porque ha estado tomando «antibiótico». «Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite la hinchazón», ha finalizado con un rostro visiblemente cansado por la situación. Si algo caracteriza a la creadora de contenido es su naturalidad frente a las cámaras, motivo por el que ha logrado un gran posicionamiento en el universo 2.0 y en la televisión. Además, no tiene filtros en todo a lo relacionado su día a día. Es más, no tiene reparo en hablar de los numerosos retoques estéticos a los que se ha sometido. Desde el ácido hialurónico hasta la rinoplastia, pasando por sus diversas operaciones de pecho.

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú tras su salida de ‘Supervivientes’ / Redes sociales

Al margen de esto, pero siguiendo la misma línea, Adara Molinero está viviendo una temporada estival un tanto especial. Lejos de cerrar su corazón tras su ruptura con Rodri Fuertes, ha rechecho su vida con Bosco, sobrino de Pocholo y a quien conoció durante su paso por el concurso más extremo de la televisión. De hecho, no dejan de hacer planes juntos, tal y como muestras con normalidad en sus respectivas redes sociales.