Activistas contra el maltrato animal vandalizan el último retrato de Carlos III

Dos activistas del grupo Animal Raising, una organización no violenta que hace campaña por una «transición urgente a un sistema alimentario sostenible y justo basado en las plantas», vandalizaron en la tarde de este martes, día 11 de junio, el primer retrato oficial del rey Carlos III, que actualmente se exhibe en la galería Philip Mould, en Londres. En concreto, los miembros de dicho ente taparon el rostro del monarca con un póster del personaje Wallace de la serie Wallace y Gromit, como protesta a los estándares de bienestar de las granjas avaladas por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA), de la cual el rey Carlos III es patrón. A la imagen le añadieron, además, un globo de dialogo. «Nada de queso, Gromit, mira toda esta crueldad en las granjas de la RSPCA», se podía leer.

«El rey Carlos es un gran seguidor de Wallace y Gromit y no hemos encontrado una mejor manera de llamar su atención sobre el tratamiento que reciben los animales en granjas certificadas por la RSPCA», declaró David Juniper, uno de los activistas, al diario británico The Telegraph. «Carlos III ha dejado claro que es sensible al sufrimiento de los animales en las granjas del Reino Unido; ahora es el momento perfecto para que dé un paso al frente y pida a la RSPCA que diga la verdad sobre la cría de animales. La prevención de la crueldad contra los animales debe ir de la mano con la acción ante el cambio climático si queremos un planeta sostenible», añadió.

