La actitud "vergonzosa" de Meghan Markle en su última entrevista, analizada por un experto

Meghan Markle se ha consolidado como una de las figuras más polémicas y controvertidas ligadas a la monarquía británica. A pesar de que desde que decidió desvincularse de la Casa Real junto a su esposo, el príncipe Harry, ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano, no termina de conseguirlo. De hecho, sus cada vez más habituales intervenciones públicas son una clara prueba de ello. Sin ir más lejos, este 2025 comenzó con el estreno de su propia serie documental en Netflix, Con amor, Meghan, y ahora ha continuado concediendo su primera entrevista en un pódcast. Para ello, ha elegido The Jamie Kern Lima Show, un espacio presentado por una de sus íntimas amigas donde se ha abierto en canal sobre su vida más privada. Sin embargo, más allá del contenido de sus declaraciones, lo cierto es que su imagen y su expresión corporal cobraron un mayor protagonismo que, finalmente, ha desencadenado un aluvión de críticas.

Ha sido Scott Rouse, un analista de conducta y experto en lenguaje corporal, el encargado de publicar un vídeo en la red donde ha recopilado los momentos más destacados, incómodos y «vergonzosos» de la entrevista. Según sus conocimientos, Meghan protagoniza «risas forzadas, pausas extrañas y un lenguaje corporal que no concuerda con sus palabras». Una conducta que, como no podía ser de otra manera, ha generado una gran oleada de comentarios negativos que no dejan del todo bien la imagen de la nuera del Rey Carlos III.

«Es como si estuvieran haciendo una parodia», «A Meghan se la ve incómoda», «Hizo el ridículo», «Es la primera vez que me río y me estremezco a la vez», «Las expresiones de su rostro son difíciles de entender», escribían algunos internautas mientras que otros simplemente se limitaban a hacerse eco de las constantes coletillas que utilizaba Meghan en tono de burla. Por otro lado, había quienes también criticaron la actitud de la presentadora, la cual no la consideraron apropiada. «¿Por qué la habla como si tuviera 12 años?», «¿Qué le pasa en la voz?», «La entrevistadora podría ser más vomitiva que la propia Meghan», decían.

Además de su expresión corporal, que transmite inseguridad e incomodidad según el experto mencionado, también se hizo viral la imagen natural que escogió para la ocasión. Y es que acudió sin ningún tipo de maquillaje, con la melena suelta y con una sudadera azul marino en la que se podía leer, en la parte del cuello, el nombre de sus dos hijos. Lo conjuntó con un pantalón oversize de corte recto y a juego. Una elección de estética que ella misma explicó como un significado de «empoderamiento».

Por ahora, ni Meghan ni Jamie Kern Lima se han pronunciado sobre este aluvión de críticas que han recibido por la entrevista mencionada y lo cierto es que, a juzgar por su manera de actuar, normalmente discreta y ajena a la polémica, no se espera que lo hagan.