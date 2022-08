¿Por qué la sandía nos sienta mal por la noche? Estas son las razones

¿Por qué no comer sandía después de la cena? Existen algunas contraindicaciones para la salud, sobre todo si nos acostamos unos minutos después de haber consumido la que es la fruta que simboliza el verano. Aunque está compuesta casi en su totalidad por agua, debemos evitar absolutamente cortar una bonita sandía y comerla, en determinados momentos del día. Incluso los expertos en nutrición y dietistas siempre recomiendan no hacerlo, ya que es mejor no comer sandía después de la cena para evitar las consecuencias decididamente desagradables a las que te tienes que enfrentar y que ahora te explicamos.

Por qué no comer sandía por la noche

Todos nosotros, durante el verano, solemos insertar esta fruta excepcional en nuestros hábitos alimenticios . En algunos casos ya desde finales de mayo y hasta entrados en septiembre la puedes encontrar en los mercados y aunque siendo una fruta llena de agua y con un sabor riquísimo y más cuando está fresca, lo cierto es que existe el mito que si se toma sandía para cenar se corre el riesgo de engordar pero eso no es todo ya que por lo visto si tomas sandía por la noche puedes incurrir en otros «peligros» para tu salud.

Es sabido que ya tras media rodaja, o tras una buena rodaja abundante, la sandía puede provocar sensación de pesadez y eso puede afectarnos mucho más cuando cae la noche y ya hemos cenado. De hecho, comer sandía poco después de la cena y/o justo antes de acostarse es algo que ejerce una presión adicional sobre el sistema digestivo . También porque los procesos digestivos tienden a ralentizarse por la noche de modo que la rica rodaja fresca que te has tomado de postre, puede pasarte factura y hacerte que pases una mala noche y que no puedas dormir.

Así que esto ya es suficiente y avanza para que sea preferible morder la sandía quizás después de comer, o mejor aún a media tarde. O como máximo tres horas antes de acostarse. Además, la ingesta de fruta en general por la noche, antes de ir a dormir, implica también un exceso de ingesta de azúcar que favorece ese aumento de peso que hemos mencionado

Por no hablar de que también es una fruta diurética , lo que podría llevarnos a despertarnos por la noche por razones obvias. En definitiva, los efectos secundarios de comer sandía a última hora de la tarde son distintos y es más que recomendable evitarlos.