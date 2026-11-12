Trump denuncia un intento de invasión a Estados Unidos y amenaza a México con duplicarle los arenceles si no actúa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado un intento de «invasión» del país a través de las nuevas caravanas de inmigrantes que avanzan desde Centroamérica. Ante esta situación, ha amenazado a las autoridades de México con duplicar los aranceles actuales si no adoptan medidas para frenar su avance.

Trump ha vinculado este nuevo intento de «invasión» con la derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. En una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario ha señalado que, tras el fracaso electoral de su partido, se está produciendo de nuevo la «invasión» de Estados Unidos. Asimismo, ha denunciado que «enormes caravanas» están llevando a cabo una «marcha ilegal» a través de territorio mexicano.

Según ha afirmado el presidente estadounidense, entre los integrantes de estas caravanas se encuentran «individuos que diversos países no quieren en su territorio», a quienes ha advertido que tampoco serán aceptados en Estados Unidos.

Por este motivo, Trump ha exigido a las autoridades mexicanas que actúen de inmediato para frenar el avance de los migrantes y ha amenazado con imponer nuevas medidas comerciales si no lo hacen. «México debe detenerlos ahora mismo y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán de inmediato», ha advertido. En su mensaje, también ha apelado a la colaboración de las autoridades de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En las últimas horas, varios medios de comunicación han informado de que grupos de hondureños y salvadoreños avanzan desde el sur de México tras la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, que les ha permitido hacerse con el control del Congreso. Este resultado podría abrir la puerta a cambios en la política migratoria de Estados Unidos.