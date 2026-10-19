‘The Sun’ recoge los rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un: «Estaría en coma y lo habrían llevado a China»

El diario sensacionalista británico The Sun ha publicado este lunes un artículo en el que se hace eco de los rumores que circulan en internet sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong-un. Según estas afirmaciones no verificadas, el dirigente estaría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral y habría sido trasladado de urgencia a China para recibir tratamiento.

De acuerdo con la especulación que recoge el periódico británico, Kim habría sido evacuado de Corea del Norte debido a las deficientes instalaciones médicas de Pyongyang y llevado al Peking Union Medical College Hospital de Pekín, donde habría recibido atención de emergencia. Algunas versiones más extremas de estos rumores llegan incluso a afirmar que habría fallecido y que su cuerpo estaría siendo devuelto en secreto al país.

Kim Jong-un fue visto por última vez en público el 11 de octubre, cuando visitó un museo de defensa en Pyongyang acompañado de su hija Kim Ju-ae, según imágenes difundidas por los medios estatales. Desde entonces no ha aparecido, lo que ha alimentado las conjeturas.

El propio The Sun califica estas informaciones como «wild rumours» («rumores desenfrenados») y subraya que se trata de afirmaciones que circulan en redes sociales sin confirmación oficial. Analistas como Benedict Rogers, citados por el medio, recuerdan que en el pasado ya han surgido rumores similares sobre la muerte o grave enfermedad del líder norcoreano, y que el régimen ha respondido mostrando pruebas de su buen estado de salud. También señalan que, históricamente, cuando un líder supremo ha muerto, Corea del Norte organiza un gran despliegue público de duelo.

Hasta el momento, ni Corea del Norte ni China han emitido ningún comunicado al respecto, y no existen evidencias oficiales que respalden estas afirmaciones. En septiembre, la inteligencia surcoreana había informado de que Kim pesaba alrededor de 140 kilos, pero no detectaba problemas de salud graves.