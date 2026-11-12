Al menos cuatro heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un tiroteo en Washington, a sólo un kilómetro de la Casa Blanca, ha dejado al menos cuatro personas heridas. La Policía, que ya se encuentra en la zona, ha instado a la ciudadanía a evitar el lugar de los hechos.

El tiroteo se produjo a las 8:00 horas (hora estadounidense), en la esquina de las calles 15 y P, junto a Vida, un gimnasio muy frecuentado por los vecinos de la zona.

Por el momento, no está claro el alcance del suceso. Aunque las primeras informaciones facilitadas por las fuerzas de seguridad de la capital estadounidense apuntaban a un mínimo de cuatro víctimas, todavía se desconoce la gravedad de su estado.

El tiroteo se ha producido un día después de la celebración del festivo nacional del Día de los Veteranos. A las 8:20 horas, la Policía Metropolitana publicaba en su cuenta oficial de X un mensaje en el que advertía, en letras mayúsculas, de una «ALERTA CRÍTICA» ante la presencia de un «TIROTEO ACTIVO».

CRITICAL ALERT: MPD is on the scene of an ACTIVE SHOOTING in the area of 15th and P Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on scene. AVOID THE AREA. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

En la misma publicación, las autoridades han pedido a los ciudadanos que eviten la zona comprendida entre dos de las plazas más concurridas de la ciudad, las rotondas de Logan y Dupont, situadas aproximadamente a menos de 2 kilómetros de la Casa Blanca.

Poco antes de las 9:00 horas, con las calles ya plagadas de vehículos policiales y de bomberos, los teléfonos móviles comenzaron a recibir alertas de emergencia en las que se instaba a los vecinos de la zona a refugiarse en sus domicilios y mantenerse alejados de las ventanas hasta nuevo aviso.