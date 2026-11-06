Un inmigrante ilegal fuertemente armado es arrestado junto a la Casa Blanca por tratar de atentar contra Trump

Un inmigrante ilegal procedente de Venezuela ha sido detenido este jueves cerca de la Casa Blanca tras ser descubierto dentro de un vehículo robado portando varias armas de fuego y amenazando con matar al presidente de EEUU, Donald Trump, según ha informado este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Según el citado departamento, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos se acercaron al sospechoso el jueves por la noche tras observarlo «actuando de forma sospechosa en su coche», que estaba aparcado en Constitution Avenue en Washington, DC, asegura Fox News.

El sospechoso declaró a los agentes que «oía voces en su cabeza» que le decían que fuera a la capital del país y «matara a Trump», según añadió el Departamento de Seguridad Nacional.

Durante la revisión del vehículo, los agentes descubrieron tres armas de fuego, entre ellas un rifle tipo AR-15 y dos pistolas, junto con decenas de cartuchos de munición.

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