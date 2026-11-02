Una avioneta se estrella en México y deja al menos dos muertos

Dos personas han muerto tras precipitarse una avioneta privada en Pachuca, México. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ha informado este lunes de que una aeronave que tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos, se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar, provocando la muerte de sus tripulantes de forma instantánea.

Alrededor de las 9:30 horas de este lunes, una aeronave con matrícula XB-AZG se precipitó a tierra en la avenida Tezontle de Pachuca en México poco después de despegar del Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana.

Según datos publicados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la avioneta con número de serie 21064098, modelo Cessna T210N, es de propiedad privada, era utilizada para realizar servicios de capacitación y tenía como base tanto el aeropuerto de Pachuca como el de Cuernavaca, a donde se dirigía. Asimismo, la institución ha comunicado que ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente.

Al lugar de los hechos se ha trasladado el personal de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo y el Cuerpo de Bomberos, los cuales lograron controlar el incendio producido tras el impacto de la aeronave.

A través de las redes sociales se han publicado videos en los que se muestra la aeronave destrozada e incendiándose; según medios locales, la columna de humo se pudo ver desde diferentes puntos de la ciudad de Pachuca. Además, muchos ciudadanos se han acercado al lugar del suceso para grabar imágenes del siniestro.