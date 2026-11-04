Abdul El-Sayed, primer senador musulmán de la historia de EEUU, se burla de Trump y Vance: «Habibi, estás obligado a juramentarme»

Abdulrahman Mohamed El-Sayed, conocido como Abdul El-Sayed, se ha convertido, a sus 42 años, en una figura histórica en EEUU: el primer musulmán electo al Senado del país, tras ganar la elección en las elecciones legislativas de medio mandato en Míchigan.

Anoche, tras saberse ganador, se burló de Vance y de Trump, a quienes implícitamente acusó de antimusulmanes: al vicepresidente JD Vance le dijo: «Habibi, («mi querido») hay una deliciosa ironía en el hecho de que estás constitucionalmente obligado a juramentarme en enero».

Por su parte, a Trump le dijo: «Sé que te cuesta con mi nombre, así que después de que JD me jure en el cargo, puedes simplemente llamarme senador».

Abdul El-Sayed pertenece al ala demócrata abiertamente progresista y populista de izquierdas. Aboga por un sistema de salud universal (Medicare for All), impuestos a la riqueza de los multimillonarios, la reducción de la influencia del dinero corporativo en la política y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel, a la que ha criticado duramente, llegando a calificar la respuesta israelí en Gaza como un «genocidio». Ha recibido el respaldo de figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Abdul El-Sayed, médico sin experiencia previa en cargos electos, protagonizó este martes electoral una de las contiendas más tensas y divididas en la lucha por el Senado. Ciertamente, la conmoción golpeó al estado de Míchigan en la recta final de las elecciones cuando Haley Stevens, la congresista demócrata a la que había vencido por escaso margen en las primarias, anunció públicamente su respaldo al republicano Mike Rogers.

Ya en la madrugada del miércoles, horas después del cierre de las urnas y tras confirmarse su victoria, se dirigió a una multitud eufórica de simpatizantes. Y se quejó de las «campañas más sucias por mi nombre y mi fe».

Creció en un entorno árabe

Abdul El-Sayed nació en 1984 en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, (Míchigan), en el seno de una familia de inmigrantes egipcios. Hijo de padres que llegaron a Estados Unidos, creció en un entorno donde el árabe era su primera lengua.

Es médico, epidemiólogo y administrador de salud pública. Estudió biología y ciencias políticas en la Universidad de Míchigan, donde también destacó en deportes como el lacrosse. Su carrera profesional se centró en la salud pública: entre 2015 y 2017 dirigió el Departamento de Salud de Detroit y, más tarde, el Departamento de Salud, Servicios Humanos y de Veteranos del condado de Wayne, hasta renunciar en 2025 para dedicarse de lleno a la política.

Su trayectoria política comenzó de forma más visible en 2018, cuando se postuló a las elecciones para gobernador de Míchigan como demócrata izquierdista. Perdió en las primarias frente a Gretchen Whitmer. En 2026, con la retirada del senador demócrata Gary Peters, El-Sayed se lanzó a la carrera por el escaño en el Senado.

En las primarias demócratas derrotó por un estrecho margen a la congresista Haley Stevens, a pesar de la fuerte oposición de grupos proisraelíes como AIPAC, que invirtieron decenas de millones de dólares en su contra. Este martes venció al republicano Mike Rogers, ex congresista y agente del FBI respaldado por Donald Trump.