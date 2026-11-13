La Milla de Oro del Vino de la provincia de Valladolid vuelve a Madrid para celebrar el Día Mundial del Enoturismo

La Milla de Oro del Vino de la provincia de Valladolid vuelve a Madrid con motivo de la celebración del Día Mundial del Enoturismo. El evento ha tenido lugar en The Library Wine Boutique & Cuisine, en el barrio de Salamanca.

La iniciativa permite acercar la riqueza vitivinícola, gastronómica y turística de la provincia a representantes de asociaciones empresariales, colegios profesionales, hosteleros y medios de comunicación, en una acción de promoción dirigida a reforzar el conocimiento de Valladolid como destino enoturístico de referencia.

El encuentro ha contado con una experiencia de cata y maridaje en la que los vinos de siete bodegas vallisoletanas se combinarán con una selección de quesos elaborados en la provincia. La propuesta se ha completado con música de guitarra flamenca en directo, en una velada concebida para mostrar la diversidad y calidad de los productos agroalimentarios vallisoletanos y su vinculación con el territorio.

La selección de vinos incluye referencias de Bodegas Sinforiano, con Quelías Rosé; Bodegas Vizar, con un verdejo envejecido en barrica; Pago de Carraovejas, con Carraovejas 2024; Bodegas Emilio Moro, con Malleolus de Valderramiro; Bodegas Protos, con Carroa; Bodegas Virtus, con Albillo Mayor Gran Reserva; y Bodegas Cuatro Rayas, con su Dorado ‘61’ en Rama.

El maridaje gastronómico ha tenido como protagonistas diferentes quesos de la provincia, entre ellos Cañarejal Cremoso, Campoveja CCL, Cantagrullas Mochuelo al Vino y Taray, Rueda Cheesemonger Granoro, Cantagrullas Masiega y Serón.

La experiencia ha contado con la participación de profesionales especializados en el mundo del vino, el queso y la música. Mónica Otero, Events Manager de Club Metrópolis y Grupo Paraguas, ha sido la encargada de conducir la cata. Cuenta con formación WSET3, es Sherry Educator y formadora de Montilla-Moriles, además de tener experiencia en la organización de catas y eventos.

La parte dedicada al queso ha estado dirigida por Rubén Valbuena, profesional de reconocido recorrido en el sector quesero. La música ha corrido a cargo del guitarrista flamenco Raúl Olivar, autor, compositor y productor, con seis discos publicados y docente de la Escuela Profesional de Danza de Valladolid desde 2006.

El espacio elegido para la presentación, The Library Wine Boutique & Cuisine, pertenece al Grupo Paraguas y está concebido como un espacio gastronómico y cultural especializado en el vino. Cuenta con una selección de más de 3.500 referencias internacionales, un wine bar con alrededor de 80 vinos por copa y un club privado.

La Milla de Oro del Vino es uno de los grandes referentes de la oferta turística de la provincia de Valladolid. Se extiende por los municipios situados entre Tudela de Duero y Peñafiel, siguiendo el curso del río Duero, y reúne una destacada concentración de bodegas de reconocimiento internacional, establecimientos hoteleros ubicados en edificios históricos, restaurantes y una amplia oferta de servicios turísticos.

Este territorio representa la unión entre tradición vitivinícola, patrimonio, gastronomía y paisaje, y constituye una propuesta de destino que apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la proyección internacional. La Milla de Oro del Vino busca consolidarse como un espacio atractivo tanto para el visitante interesado en la cultura del vino como para el turismo gastronómico, de experiencias y de reuniones y eventos profesionales.

Con esta nueva presentación en Madrid, la Diputación de Valladolid continúa impulsando la promoción exterior de la Milla de Oro del Vino y de los recursos turísticos y agroalimentarios de la provincia, aprovechando la celebración del Día Mundial del Enoturismo para acercar sus atractivos a nuevos públicos y profesionales del sector.