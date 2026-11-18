El Tribunal de Cuentas ha acordado impulsar una investigación sobre las retribuciones que percibió David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por los puestos que ocupó en la Diputación Provincial de Badajoz. El órgano fiscalizador ha rechazado la petición de archivo presentada por la institución provincial y ha acordado elevar las actuaciones para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor que examine las posibles responsabilidades contables.

La decisión se produce a raíz de las denuncias presentadas por distintas organizaciones y partidos políticos, entre ellas Iustitia Europa, Vox, Hazte Oír y Abogados Cristianos, que cuestionan los pagos efectuados con fondos públicos por los puestos vinculados a David Sánchez y a Luis María Carrero.

El auto, dictado en la Acción Pública B158/2026, considera que las denuncias se refieren a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos». La resolución coincide así con el criterio del Ministerio Fiscal, que también había solicitado que se nombrara un delegado instructor para practicar las diligencias previstas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La investigación se centra en dos puestos de trabajo creados en la Diputación de Badajoz: el de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, posteriormente denominado jefe de la Oficina de Artes Escénicas y ocupado por David Sánchez, y el de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas, vinculado a Luis María Carrero.

Perjurio económico en arcas públicas

Las denuncias sostienen que ambas plazas podrían haber sido innecesarias o carecer de contenido efectivo y cuestionan las retribuciones abonadas. Vox cifra en 280.845,63 euros los pagos documentados a David Sánchez entre 2017 y mayo de 2024, mientras que el Grupo Popular de la Diputación realizó una estimación provisional de 416.798,82 euros en retribuciones para el hermano del presidente del Gobierno.

La Diputación de Badajoz, por su parte, solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que no existió un perjuicio efectivo a las arcas públicas. Defiende que los servicios fueron prestados, que las retribuciones correspondieron a las funciones desempeñadas y que la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se basan las denuncias no es firme.

Con el nombramiento del delegado instructor, el Tribunal de Cuentas podrá investigar los hechos, cuantificar el posible perjuicio económico, identificar a los presuntos responsables y, en su caso, establecer una liquidación provisional y exigir garantías para el eventual reintegro de fondos públicos.