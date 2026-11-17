La estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, ha comenzado a notar las consecuencias de los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. El temor que estos sucesos han generado entre los viajeros se refleja en la desoladora imagen que presenta la estación, prácticamente desierta, y en la situación de unos negocios que luchan por subsistir ante la caída de clientes.

La preocupación de los ciudadanos a la hora de coger el tren se hace evidente no solo en la escasa afluencia de pasajeros, sino también en el impacto económico que esta situación está teniendo en los comercios de la estación.

«Ha caído en seco el trabajo. Nosotros dependemos mucho de Santa Justa. A nosotros ya nos pasó con el primer accidente… Tremendo», asegura uno de los trabajadores al describir las consecuencias que están sufriendo los negocios.

Los comercios situados en el interior de la estación, cuya actividad depende directamente del tránsito de viajeros, son los más perjudicados. Una de las dependientas del quiosco asegura que, tanto el paso de personas como las ventas, han caído al menos un 50%. Una situación que ha llegado incluso a provocar el cierre de algunos establecimientos. De hecho, la trabajadora señala que «la cafetería situada justo enfrente la han cerrado».

Hay quienes tienen clara su postura y consideran que el mejor homenaje a las víctimas es «votar con conciencia», confiesa uno de los viandantes. El descontento con el Gobierno también está muy presente entre los ciudadanos, que denuncian que «se gastan el dinero en lo de siempre: vivir bien, darse la buena vida y nosotros a sufrir». «Yo quiero cambio, un cambio radical contra los sinvergüenzas», exige uno de los taxistas, que se muestra cansado de sufrir las consecuencias de los errores del Ejecutivo.

Mientras tanto, en Santa Justa, la imagen de los altares improvisados en memoria de las víctimas del último accidente ferroviario encoge el corazón. El temor a viajar en tren ha entrado en las casas y amenaza ocuparlas algún tiempo, mientras los viajeros tratan de recuperar la confianza en un medio de transporte que hasta ahora formaba parte de su rutina.