Los profesores de Madrid pueden cobrar más de 53.000 euros al año: así cambia el sueldo según la antigüedad

El sueldo de los profesores de la Comunidad de Madrid cambia notablemente según los años trabajados y el cuerpo docente al que pertenecen. Un informe de la Federación de Educación de CCOO sitúa a la región entre las cinco comunidades con mejores retribuciones para los profesionales con una larga trayectoria. Sin embargo, la clasificación empeora cuando se analiza el salario de quienes comienzan su carrera, en un momento marcado por las reivindicaciones laborales del profesorado de la enseñanza pública.

Más de 53.000 euros en Secundaria

Los profesores de Educación Secundaria de Madrid con 18 años de experiencia pueden alcanzar los 53.551 euros brutos al año, según el estudio sindical. La cifra corresponde a profesionales que acumulan tres sexenios, complementos vinculados a periodos de seis años de servicio y al cumplimiento de los requisitos de formación establecidos.

En el caso de los maestros de Infantil y Primaria, la retribución anual llega a los 48.221 euros con esa misma antigüedad. Los catedráticos alcanzan los 56.417 euros, mientras que los docentes técnicos de Formación Profesional perciben 50.371 euros. Con estas cantidades, Madrid ocupa el quinto puesto en Secundaria y entre los catedráticos, y el cuarto en el caso de los técnicos de FP.

Madrid pierde posiciones para los profesores nuevos

La situación es diferente para quienes acceden por primera vez a la enseñanza pública. Según el mismo informe, un maestro sin antigüedad cobra en Madrid 35.379 euros brutos anuales, frente a los 40.256 euros del País Vasco. En Secundaria, el salario de entrada madrileño es de 39.745 euros, mientras que en el País Vasco asciende a 46.278 euros.

Estas diferencias colocan a Madrid en el puesto 13 de los 19 territorios analizados para los maestros y en el undécimo para Secundaria. Cantabria también aparece entre las regiones con mejores retribuciones iniciales, seguida por otras comunidades como Navarra y Castilla-La Mancha, según la categoría profesional.

Los complementos que aumentan la nómina

Las nóminas docentes se componen de distintos conceptos. Además del sueldo base, los funcionarios reciben complementos de destino y específicos, a los que se suman los trienios por antigüedad y los sexenios de formación permanente cuando cumplen los requisitos correspondientes.

Las tablas retributivas madrileñas de 2026 fijan en 2.914,79 euros brutos mensuales la suma del sueldo base y los complementos generales de un profesor de Secundaria, sin contar antigüedad ni otros conceptos adicionales. El importe anual final depende también de las pagas extraordinarias y de las circunstancias profesionales de cada docente.