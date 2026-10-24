Podemos cuelga un vídeo de IA con Irene Montero lanzando rayos destructores a Eduardo Inda

Podemos de Moralzarzal ha colgado un vídeo realizado con IA replicado de algunos perfiles de redes en el que se va claramente a Irene Montero convertida en una guerrera de armadura púrpura y capa ondeante, montada en un caballo blanco entre nieblas y bosques mágicos, atacando al director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Con los ojos brillando en un intenso violeta y una sonrisa triunfal, rebosa energía luminosa en su mano, de donde negros rayos destructores salen disparados hacia su objetivo.

Ese objetivo no es otro que Eduardo Inda, también con armadura y quien responde al ataque lanzando otro rayo que la líder Pomita esquiva con su escudo.

Montero sonríe en primer plano tras dejar atrás al villano de la prensa progresista del réjime, según un cartel ante el que Montero aparece con más guerreros de capa negra a su lado. El clip cierra con la frase «Paz, casa y trabajo» y la fecha 29/11/2026. Un esperpento de IA de bajo presupuesto con Montero como heroína que lanza rayos e Inda, el que los recibe y responde.