Un piquete ‘informativo’ siembra el miedo entre los comerciantes de Bilbao: «¡Sal si tienes cojones!»

La violencia ha copado las calles de Bilbao con los piquetes agresivos que han formado huelguistas para atacar a comercios de la capital vizcaína. Un grupo de manifestantes ha asaltado, intimidado a los comerciantes e incluso amenazado al dueño de un local, instándole a que saliera «si tiene cojones» del establecimiento, mientras golpeaban la persiana del mismo, con la que el propietario y los trabajadores trataban de protegerse.

«¡Cobarde!», han gritado mientras de fondo, sin distinguir si se trata de una denuncia desde el interior del local o de una proclama de los huelguistas violentos, se escucha la palabra «¡agresión!», a gritos. «¡A ver si tienes huevos!», ha desafiado al dueño del local de Bilbao uno de los manifestantes, que ha llamado «¡gilipollas!» al dueño del local.

«¡Sal aquí si tienes cojones!», le ha repetido una compañera, mientras tanto ella como otros integrantes del piquete golpeaban con violencia la persiana del local.

Desde primera hora de la mañana se ha producido en Bilbao una manifestación del sindicato ELA, de la izquierda abertzale, con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos por la vivienda y los salarios. La marcha, convocada a las 8:00 horas del 11-N, ha avanzado desde San Mamés hacia la plaza Circular, por la Gran Vía. Los integrantes han arrojado pasquines a su paso y han colocado pegatinas de la huelga en los escaparates de tiendas, que han bajado sus persianas.

Una vez en la zona de comercios y después de que se registraran diversos cortes de tráfico como consecuencia del paso de las manifestaciones y de los piquetes, algunos manifestantes han acudido a los locales para increpar a los dueños que habían abierto las tiendas. En ese momento se ha producido el incidente, con los huelguistas atacando al dueño de un local y amenazándole en grupo.