OKDIARIO alerta en Estrasburgo del fraude electoral con la Ley de Nietos: «Son nacionalizaciones masivas sin arraigo»

La periodista de OKDIARIO Paula Ciordia ha denunciado en el Parlamento Europeo el impacto de la denominada Ley de Nietos sobre el censo electoral exterior. «Son nacionalizaciones masivas de personas que, amando a España, no tienen arraigo y no tienen conocimiento político, geográfico e incluso histórico del país», ha señalado desde Estrasburgo.

OKDIARIO ha participado en el evento organizado este miércoles por la delegación de Vox en la Unión Europea, Ley de nietos. Derecho a voto y europeos en el extranjero: legalidad y fraude, que ha reunido a eurodiputados de distintos países, juristas, diplomáticos y periodistas para analizar las consecuencias de la aplicación de la norma sobre la nacionalidad y el derecho de sufragio, así como las diferencias entre los sistemas europeos a la hora de regular el arraigo, la ciudadanía y la participación electoral de sus nacionales residentes en el extranjero.

Ciordia ha trasladado las conclusiones del trabajo de campo realizado por OKDIARIO durante su investigación en Argentina y, especialmente, en Buenos Aires, epicentro de la tramitación de miles de expedientes de nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

La periodista ha defendido que el fenómeno ha generado «nacionalizaciones masivas» de descendientes de españoles que, en muchos casos, no han vivido nunca en España. Ha puesto el foco además en la diferencia entre obtener la nacionalidad y acreditar una vinculación efectiva con el país.

La denominada popularmente Ley de Nietos permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles en los supuestos contemplados por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Ciordia ha advertido de que la dimensión electoral de este proceso adquiere especial relevancia por el crecimiento del censo de españoles residentes en el extranjero. Vox sostiene que el CERA alcanzó los 2.708.083 inscritos a 1 de mayo de 2026, 375.027 más que en las elecciones generales de julio de 2023, un incremento del 16,1%.

«No sé qué sería en este momento del periodo electoral si Vox no hubiera puesto un recurso ante el Tribunal Supremo y se hubieran paralizado de forma cautelar al menos el derecho a voto, que no las nacionalizaciones», ha afirmado la periodista.

El caso de Argentina y el voto exterior

La periodista de OKDIARIO ha expuesto el escándalo del audio publicado recientemente por este periódico en el que aparece Lorena Suárez, que fue secretaria general del PSOE en Argentina, hablando sobre la captación de votos para las elecciones generales de 2023. Según la información publicada por OKDIARIO, en la conversación se plantea conseguir fotocopias de pasaportes españoles para incorporarlas a un circuito de captación de votos.

«Lorena Suárez fue denunciada por los propios afiliados del Partido Socialista en Argentina por recolectar pasaportes para hacer un fraude electoral en las elecciones de 2023, incluyendo pasaportes de muertos», ha asegurado Ciordia.

La periodista ha relacionado este episodio con la modificación del sistema de voto exterior aprobada en 2022. La Ley Orgánica 12/2022 eliminó el denominado voto rogado y estableció que los electores inscritos en el CERA reciben de oficio la documentación electoral, además de ampliar las posibilidades y plazos para ejercer el voto desde el extranjero.

La reforma, por tanto, facilitó la participación de los españoles residentes en el extranjero, aunque Ciordia ha cuestionado que el sistema actual ofrezca suficientes garantías frente a posibles irregularidades en el voto por correo.

«¿Qué nos garantiza que en 2026, en estas elecciones que se han adelantado, tengamos alguna garantía del voto por correo?», ha planteado durante su intervención.

Ciordia: «Europa debe reaccionar»

Ciordia ha defendido que el debate debe trasladarse también al ámbito europeo porque quienes adquieren la nacionalidad española pasan a ser ciudadanos de la Unión Europea y pueden participar en determinados procesos electorales conforme a las reglas establecidas por cada Estado.

«Estamos ante una encrucijada en estas elecciones», ha señalado la periodista, antes de reclamar una mayor vigilancia sobre el voto exterior. «Desde aquí, desde el Parlamento Europeo, hago un llamamiento a que se garantice la trazabilidad del voto y que cuando un español vota por correo podamos acreditar que ese voto corresponde realmente a quien tiene derecho a ejercerlo», ha concluido.