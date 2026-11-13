La Fiscalía abre una investigación por la difusión de contenido sexual de menores en TikTok

La fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, ha presentado este viernes una denuncia contra la red social TikTok ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid para que se investiguen los posibles delitos relacionados con la creación y difusión de material de abuso sexual infantil que se habrían difundido en la plataforma.

El propio Ministerio Fiscal ha hecho pública la denuncia a través de un escrito en el que detalla que la fiscal de Sala solicita a la autoridad judicial que inicie un procedimiento, declare secretas las actuaciones y practique las correspondientes diligencias de investigación para esclarecer los hechos e identificar a sus posibles responsables. Además, Tejada ha solicitado con carácter «urgente e inmediato» la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

El pasado 11 de noviembre, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, decidió encargar a la fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por Maldita.es.

Hasta 1.000 imágenes de contenido explícito de abuso sexual infantil

Durante 35 días, el medio citado ha investigado la actividad de la conocida red social TikTok. Según la propia organización de verificación de datos, durante ese periodo localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente imágenes explícitas de abuso sexual infantil, accesibles para cualquier usuario de la plataforma.

Sostiene que TikTok es conocedora de la existencia de estos delitos, pero no adopta medidas suficientes para frenarlos y, además, obtiene beneficios económicos de la actividad de estos perfiles. Como ejemplo de la respuesta de la plataforma, la organización señala que denunció varios comentarios en los que había usuarios que reconocieron haber abusado sexualmente de familiares menores de edad. Sin embargo, la única reacción de TikTok fue eliminar el 10% de los vídeos denunciados, en los que se mostraban explícitamente abusos a menores.

La investigación también apunta a que la propia aplicación facilita el acceso a este material. Al introducir palabras clave como «Cheese pizza», «pizza» o «CP» (siglas de child pornography, pornografía infantil en español), aparecen varios perfiles en los que se distribuyen este tipo de vídeos.

Según los datos recopilados por la organización, TikTok solo eliminó el 10% de los vídeos denunciados y bloqueó el 26%, únicamente en España. En el 6% de los casos no dio respuesta, mientras que en el 58% restante consideró que los contenidos no infringían ni la legislación ni sus propias normas. Sin embargo, más de la mitad de estos últimos vídeos fueron retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias. Una vez transcurrido ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas continuaba activo.

La respuesta de TikTok

Por su parte, TikTok ha asegurado que su prioridad es mantener la plataforma como un entorno seguro para sus usuarios. Asimismo, ha acusado a Maldita.es de negarse a compartir íntegramente los hallazgos de su investigación sobre los presuntos casos de abuso sexual infantil, lo que, según la compañía, le impide retirar esos contenidos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió el pasado martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralizase la actividad de TikTok en España con carácter excepcional, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, tras conocerse la investigación de sobre la difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma.

De este modo, la AEPD ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que impliquen un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados los materiales y la información solicitada a la plataforma.