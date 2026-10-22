Felipe González confiesa que va a votar en blanco el 29N: «No veo nada que me represente»

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado este jueves, en un coloquio empresarial en Málaga, que «votará en blanco» porque, afirma, «ningún partido» le representa.

Al cuestionarle sobre a quién votará en las elecciones del 29 de noviembre, Gónzalez justificó su futuro voto en blanco señalando que es un voto que «expresa lo que siento», fruto de la «carencia de representación». El ex presidente sostiene que nada le representa «de verdad», ni el comportamiento de Pedro Sánchez, ni que la intención de las derechas sea sólo «echar a Sánchez», sin un proyecto de país, a lo que añadió que le gustaría «ver que hay un proyecto de país alternativo».

En su habitual línea crítica con el partido socialista, y refiriéndose a la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, González asegura que le «abochorna» y es «antidemocrático» porque «no respeta las reglas del juego».

El ex líder del PSOE señaló que una parte de la militancia socialista le acusa de ser «crítico con Pedro Sánchez», a lo que ha respondido que sólo dice «lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente». Así pues, ha indicado que «es una obviedad para todos los españoles» que está desconectado con la gestión del PSOE debido a los «errores» que se están cometiendo, y señaló como el más grave los cuatro años que llevamos «sin presupuestos del Estado».

Cuestionado por el pacto PP-Vox, ha subrayado que es un «pacto inevitable» y que no lo ve tan negativo en comparación con las alianzas realizadas por Pedro Sánchez con independentistas o Bildu.

Vivienda

El ex líder socialista se ha mostrado en sintonía con la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas en España para hacer frente a la crisis habitacional que atraviesa el país desde hace décadas. González aseguró que «se puede hacer», recordando que «ya se hizo en los 90». Además, incidió en que serán necesarias más viviendas «para las personas que se regularizan y quieren la unificación familiar». En este sentido, destacó que «se puede solucionar el problema de la vivienda si se ponen de acuerdo todos los actores».

En este contexto, el ex presidente manifestó que si él hoy fuese el presidente del Gobierno, «haría un plan público-privado para construir vivienda con la colaboración de todos».

Finalmente, defendió la creación de «una buena ley de vivienda que es absolutamente necesaria con la unión de la administración central, regional y local junto con las empresas».