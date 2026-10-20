Los autores de los whatsapps que aceleraron la instrucción de Puente intentan desacreditar la exclusiva de OKDIARIO: «Es IA»

Los autores de los whatsapps que aceleraron la instrucción de Sofía Puente, la conocida como Ley de Nietos, han intentado desacreditar la exclusiva de OKDIARIO. «Es Inteligencia Artificial», ha reaccionado David Casarejos, consejero del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) tras sacar a la luz la reveladora conversación mantenida con el líder del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), Juan Manuel de la Hoz, sobre la instrucción de Sofía Puente y revelada en exclusiva por OKDIARIO.

Los whatsapps publicados por OKDIARIO entre ambos revelan que tanto la Directora General de Nacionalidad y Estado Civil, Sofía Puente, como la subdirectora, María del Mar López, eran conscientes de que, si se ampliaba el derecho a la nacionalidad, los descendientes de españoles sin vinculación con un exilio en el periodo entre la Guerra Civil y el franquismo, la ley de Memoria Democrática sería «creativa», es decir, crearía una nueva vía de adquisición de la nacionalidad española no contemplada en la jurisdicción aprobada.

«Juamna explicaron que la Ley de Memoria Histórica acabó en 2011. Todos queremos lo mismo, pero Sofía y María del Mar explicaron que no pueden ser creativas con una ley cerrada. Miro un texto y veo cómo lo hago», señalaba Casarejos a su amigo Juan Manuel de La Hoz, prometiéndole sumarse a título personal a la campaña activa y contra reloj para tratar de interferir en la instrucción de Puente.

De La Hoz insistía en que «con una decisión política», dicha instrucción podía ampliarse a cualquier descendiente de español sin ser exiliado, como era su propio caso, y que la instrucción daba ese margen.

De ahí que la conversación a la que ha tenido acceso OKDIARIO aporta así mismo información para trazar una cronología de cómo se gestó y materializó in extremis la instrucción de Puente, y que han tratado de ocultar en estos cuatro años todas las partes implicadas. Hasta el punto de que, según señalan fuentes próximas al CGCEE, tanto Casarejos como de la Hoz trataron de destruir la conversación que incluso circuló por grupos de whatsapps.

La razón de la avivada conversación mantenida entre ambos se debía al momento crítico para los posibles afectados por la publicación de la Ley de Memoria Democrática. El 18 de octubre de aquel 2022, la Comisión de Derechos Civiles y Participación publicó una circular para el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) donde resumía la reunión que se había celebrado con representantes del Ministerio de Justicia, para tratar la instrucción de Puentes.

A esta reunión aludía Casarejos en los whatsapps con de la Hoz en lo que se conoce como el «fin de semana crítico» entre las personas que vivieron en primera mano las negociaciones del borrador final de la instrucción de Puente que daría lugar a la Ley de Nietos y el fraude del exilio.

Para de Hoz, la instrucción de Puente era una oportunidad para alcanzar una especie de ley de nacionalidad, lamentando que «era una oportunidad para hacer algo grande». Como así terminó resultando la instrucción aprobada por Puente, al imponerse la interpretación legal amplia que defendía Cedeu tras las presiones dirigidas a la cúpula del PSOE en el exterior, encabezada por Pilar Cancela, en ese momento Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Reacciones a la exclusiva de OKDIARIO: «Es IA»

Tras la repercusión de la exclusiva de OKDIARIO en el propio seno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el consejero implicado ha negado la conversación, acusando a OKDIARIO de utilizar «IA», asegurando que «nunca existió» y tachando a nuestro medio de «panfleto».

Por su parte, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) ha lanzado un comunicado, donde no niega que la conversación entre ambos existió, pese a señalar que no puede «encontrar archivo de la misma».

A su vez, tras la información destapada por OKDIARIO, Vox ha reaccionado este pasado sábado resaltando la importancia que tienen dichos whatsapps en la investigación por presunta prevaricación que pesa contra Sofía Puente.

Según ha interpretado la líder de Acción Jurídica, Marta Castro, que ha encabezado la ofensiva legal contra la Ley de Nietos junto con el eurodiputado Jorge Buxadé, dichos mensajes «acreditan el conocimiento exacto de las consecuencias de los actos de Sofía Puente».

Hay que recordar que Vox presentó el pasado 23 de julio una querella tanto contra Sofía Puente como contra su sucesora en el cargo, María Ester Pérez, sosteniendo que precisamente la hermana del ministro era consciente de que era ilegal, acusándola de crear «una modalidad de adquisición de nacionalidad ajena al Código Civil».