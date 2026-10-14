Abascal recaba en Bruselas los apoyos de Orban y Le Pen para el 29-0: «Vox ha sabido conquistar el corazón de los españoles»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado en Bruselas encuentros con destacados dirigentes europeos de la derecha soberanista. Entre ellos, con el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que le ha deseado «todo el éxito que merece» de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro se enmarca en una cumbre de los partidos que integran el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, del que Abascal es presidente. Durante la reunión conjunta, los participantes abordaron asuntos que consideran prioritarios y comunes: el control de las fronteras, la seguridad, la competitividad económica y la defensa de la soberanía nacional. Según trasladó el propio partido, el clima fue de sintonía en torno a estas cuestiones.

Le Pen ha querido dejar constancia pública de su respaldo al dirigente español de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En un mensaje publicado en X, afirma que Vox «ha sabido conquistar el corazón de los españoles» y que podría «participar mañana en el Gobierno». Añade que España ocupa «un lugar esencial en Europa» porque su voz resulta clave para defender la soberanía de las naciones y la libertad de los pueblos, y deseó a Abascal “todo el éxito que merece”.

Este apoyo llega justo después de la reciente visita a Ceuta de Jordan Bardella, presidente del grupo Patriotas por Europa y número dos de Agrupación Nacional. Allí, junto a Abascal, el dirigente francés criticó abiertamente las políticas migratorias del Ejecutivo de Pedro Sánchez, advirtiendo de sus consecuencias tanto para España como para el conjunto del continente. Días después, ambos coincidieron también en Madrid, donde reforzaron el mensaje de una posible «alianza en lo esencial» entre España y una Francia gobernada por Le Pen y Bardella.

La cita de Bruselas, por tanto, no solo refuerza los lazos personales entre estos líderes, sino que proyecta una imagen de coordinación continental de cara a los comicios españoles, en un momento en el que Vox busca consolidar su peso político a nivel nacional e internacional.