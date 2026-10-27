La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si tu vecino está usando tu plaza de garaje, puedes apelar al «artículo 18» y si no funciona, a los tribunales

Que un vecino deje el coche en tu plaza de garaje una vez puede ser una simple confusión. Sin embargo, esta situación pasa a ser un problema cuando se repite constantemente y ese espacio, que es de uso exclusivo, termina utilizándolo otra persona como si fuera suyo. Y es que aunque en una comunidad de propietarios, se comparten accesos, rampas o zonas comunes con el resto de vecinos, no pasa lo mismo con la plaza donde se aparca. De este modo, si alguien ocupa esa plaza sin permiso, se puede reclamar que deje de hacerlo y, si no atiende las advertencias, el conflicto puede acabar saliendo del garaje y llegar a los tribunales.

Para poder resolver el conflicto se dice que se puede recurrir, de hecho, al artículo 18 de la Constitución que protege la inviolabilidad del domicilio, pero en el caso concreto de una plaza situada en el garaje, la respuesta está más bien en la Ley de Propiedad Horizontal y en las acciones que puede impulsar la comunidad o el propio afectado cuando la ocupación continúa. Aunque antes de llegar a ese punto, eso sí, todavía quedan varias vías para intentar resolverlo sin judicializar el problema.

Qué hacer si tu vecino ocupa tu plaza de garaje

Cuando se conoce al propietario del vehículo, lo más sencillo es hablar con él y dejar claro que está estacionando en una plaza ajena. Pero si no se sabe de quién es el coche, el presidente de la comunidad, el portero o el administrador pueden ayudar a identificar al responsable. También puede dejarse una nota en el parabrisas solicitando que no vuelva a utilizar ese espacio.

Si el problema continúa, merece la pena guardar pruebas. Fotografías de la matrícula, fechas, mensajes o cualquier comunicación permiten acreditar que la plaza estaba siendo ocupada sin consentimiento. No hace falta complicar demasiado las cosas, pero sí dejar constancia de que el propietario ha mostrado su oposición y de que la conducta se ha repetido. Lo que no debe hacerse es responder causando daños al vehículo como rayar la carrocería, pinchar ruedas o bloquear deliberadamente el coche ya que esto puede acabar generando otro problema legal para quien es dueño de la plaza.

Qué permite hacer la Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal permite al presidente de la comunidad requerir el cese de determinadas actividades cuando resulten prohibidas, dañinas o contrarias a los derechos de otros propietarios. Ese requerimiento puede hacerse a iniciativa del propio presidente o a petición de cualquiera de los vecinos afectados.

En un conflicto por una plaza de garaje, esta intervención de la comunidad puede ser útil cuando la ocupación ya no es algo puntual. El presidente puede advertir formalmente al infractor y dejar constancia de que, si continúa, podrían iniciarse acciones judiciales. En determinadas situaciones también puede convocarse una junta para tratar el asunto y autorizar los pasos siguientes. La ventaja de acudir a la comunidad es que el problema deja de ser una discusión privada entre dos vecinos y pasa a quedar documentado dentro de la finca.

El artículo 18 no convierte el garaje en domicilio

La referencia al artículo 18 puede llevar a error. Ese precepto pertenece a la Constitución Española y protege el domicilio frente a entradas o registros sin consentimiento, resolución judicial o flagrante delito. Una plaza de aparcamiento ubicada en un garaje comunitario no suele quedar incluida dentro de esa protección porque, por definición, no se considera domicilio. La situación cambia cuando el garaje está integrado en una vivienda unifamiliar y forma parte inseparable de ella. En ese caso sí puede entenderse que forma parte del domicilio y recibir una protección distinta. Pero en el supuesto habitual de una plaza situada en un edificio comunitario, el conflicto gira alrededor del derecho de propiedad y del uso indebido de un espacio ajeno. Por eso, más que apoyarse en el artículo 18, el propietario tendrá que recurrir a las normas de la comunidad y a las acciones civiles o penales que correspondan.

Si no funciona, se puede acudir a los tribunales

Cuando el diálogo y la intervención de la comunidad no consiguen resolver el problema, queda abierta la vía judicial. La ocupación sin autorización de un inmueble que no constituye morada puede llegar a encajar en determinados supuestos de usurpación, aunque será necesario valorar las circunstancias concretas de cada caso.

También existe la posibilidad de acudir a la vía civil para exigir el cese de la ocupación y recuperar el uso exclusivo de la plaza. Si no se conoce al dueño del vehículo, puede ser necesario identificarlo antes mediante las diligencias correspondientes. En cualquiera de estas opciones, las pruebas vuelven a tener importancia. Fotografías, comunicaciones y actas de la comunidad pueden servir para demostrar que la ocupación era reiterada y que el vecino había sido advertido previamente.