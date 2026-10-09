El Ibex 35 sube un 1,1% en la apertura y supera los 19.100 puntos, con el petróleo cayendo a 103 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 1,15% que le ha llevado a superar la cota de los 19.100 puntos, hasta situarse en 19.145,8 enteros.

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto.

En esta situación, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha asegurado que no ordenará «ningún» ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 3 de noviembre, unas declaraciones que están contribuyendo a moderar los precios del petróleo.

«No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en EEUU el 3 de noviembre. ¡Irán no tendrá armas nucleares!», ha reiterado Trump en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El precio del petróleo experimentó ayer un fuerte repunte, llegando a sobrepasar los 105 dólares por barril, después de que algunas informaciones apuntaran a que Trump había ordenado al Pentágono diseñar opciones de ataque contra Irán para ejecutarlas antes de las elecciones de mitad de mandato.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca afirmó este jueves que no atacará Teherán, «aunque se encuentra en una situación muy delicada, tanto económica como militarmente», mientras mantiene «conversaciones fructíferas» con las autoridades iraníes.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 103,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, disminuía su precio un 10,7%, hasta los 90,9 dólares por barril.

En el terreno empresarial español, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que los consejos de administración de la española Cirsa y la italiana Lottomatica han aprobado el proyecto común que establece los términos y condiciones para su fusión transfronteriza, dando lugar a un gigante del sector del juego, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.

De su lado, Grenergy ha informado de que ha cerrado la financiación de 446 megavatios (MW) y 1,8 gigavatios hora (GWh) para la quinta fase de Oasis de Atacama (Chile) por 457 millones de dólares (407 millones de euros).

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Arcelormittal (+2,2%), Cellnex (+2%) y Solaria (+1,9%).

En el extremo opuesto, las únicas caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Telefónica (-2,2%) y Repsol (-1,3%).

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en los compases iniciales de la jornada. Milán abría perdiendo un 0,6%, mientras que París y Londres subían un 0,9% y Francfort, un 0,7%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1225 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,072%.