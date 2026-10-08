El Ibex 35 cae un 1% en la apertura y pierde los 19.000 puntos, con el petróleo a más de 103 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con una caída del 0,98% que le ha llevado a perder los 19.000 enteros, hasta situarse en los 18.931,6 puntos.

Los mercados están digiriendo las últimas actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), conocidas anoche tras el cierre de los mercados europeos.

La mayoría de los participantes en la reunión de la Fed de septiembre sostuvieron que un nuevo incremento en los tipos de interés sería «apropiado» para finales de este año, lo que abre la puerta a otro endurecimiento monetario antes de acabar 2026.

Los miembros de la Fed, no obstante, matizaron estas palabras para asegurar que abordarán cada reunión con una «mentalidad abierta» y que las próximas decisiones dependerán de la información recibida y sus implicaciones para las perspectivas y el equilibrio de riesgos.

Asimismo, los inversores siguen pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo, que ya se sitúan por encima de los 103 dólares por barril ante el temor a una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

Algunas informaciones apuntan a que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría ordenado al Pentágono diseñar opciones de ataque contra la República Islámica para ejecutarlas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Mientras tanto, continúan los ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Este estratégico paso es objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y de un bloqueo más amplio impuesto por EEUU.

Anoche, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de un ataque contra un buque cisterna frente a las costas de Qatar, que dejó «víctimas». De su lado, Irán ha asegurado haber acordado con Omán rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz.

Un portavoz iraní ha denunciado que la navegación en la zona se había visto «interrumpida por las maldades de EEUU», reafirmando que la estabilidad de Ormuz es de mayor importancia para Teherán que para cualquier otra parte implicada.

En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 103,2 dólares por barril. Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se alzaba un 2,7%, hasta los 90,7 dólares por barril.

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1%), Enagás(+0,6%), Naturgy (+0,14%) y Telefónica (+0,1%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Santander (-2,2%), Arcelormittal (-2,1%), Caixabank (-1,64%) y Acerinox (-1,62%).

Mercados internacionales

En este escenario de incertidumbre, las Bolsas asiáticas registran este jueves caídas generalizadas. El Nikkei japonés ha cedido un 1,1%, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china cae más de un 2%.

Por su parte, la Bolsa de Shanghai retrocede casi un 1% y el índice Hang Seng de Hong Kong se deja un 1,1%.

Igualmente, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Londres bajaba un 0,8% a las 9.09 horas, mientras que París caía un 0,9% y Milán se dejaba un 1,3%. De su lado, Francfort retrocedía un 1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1193 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 4,162%.