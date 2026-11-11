La huelga general de este miércoles está dejando una imagen poco habitual en el Metro de Madrid: los trenes circulan prácticamente con normalidad, pero los viajeros se han desplomado un 54% en las primeras horas de una jornada de paro general de 24 horas.

Según los datos facilitados por Metro de Madrid a las 8.00 horas, el suburbano mantiene en circulación el 91,79% de los trenes programados para un miércoles habitual, una cifra que supera en casi 12 puntos porcentuales los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid durante la hora punta.

Sin embargo, la afluencia de pasajeros presenta una situación muy diferente. Desde el inicio del servicio y hasta las 8.00 horas, únicamente 137.124 personas habían utilizado la red metropolitana, un 54% menos que en la misma franja del miércoles anterior.

La caída de la demanda contrasta con el elevado porcentaje de trenes operativos, que circulan con intervalos medios de entre cuatro y cinco minutos, según la compañía.

La caída se acentúa en sólo una hora

Los últimos datos reflejan un fuerte cambio respecto al primer balance de la mañana. A las 7.00 horas, Metro había contabilizado 78.731 viajeros, un 21% menos que el miércoles anterior, mientras que el porcentaje de trenes en circulación se situaba en el 79%.

Una hora después, el descenso acumulado de usuarios se ha elevado hasta el 54%, al tiempo que la oferta ferroviaria ha aumentado hasta alcanzar el 91,79% del servicio habitual.

La diferencia entre ambos indicadores pone de manifiesto que, al menos durante las primeras horas de la mañana, la reducción de viajeros está siendo mucho más acusada que la disminución de trenes en circulación.

No obstante, la caída de pasajeros no permite determinar por sí sola el seguimiento de la huelga entre los trabajadores del suburbano.

Servicios Mínimos

La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 80% de los trenes habituales durante las franjas de mayor afluencia, comprendidas entre las 7.30 y las 9.30 horas, de 14.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Fuera de estos horarios, el servicio mínimo previsto se reduce al 50%, con el objetivo de garantizar la movilidad durante una jornada de huelga que afecta a distintos sectores de actividad.

En el caso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), los servicios mínimos se sitúan entre el 40% y el 50%, dependiendo del tipo de línea.

La jornada también está marcada por las movilizaciones convocadas en distintos puntos de la capital, que pueden provocar desvíos y alteraciones en varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos. La evolución de la demanda durante las próximas horas permitirá conocer si el descenso de viajeros se mantiene durante el resto de la primera hora punta y cuál es el impacto final de la huelga en la movilidad madrileña.