La familia Cosmen y el fondo Asterion se lanzan a por el control total de la matriz de Alsa

Veinte años después, los fundadores de Alsa podrían recuperar el control de la empresa. A primera hora de este martes, la multinacional de transportes Mobico (la antigua National Express) ha confirmado que han recibido una oferta de compra del 100% de sus acciones por parte de la española Autobuses de León (Adl), el vehículo de inversión de la familia asturiana que fundó la histórica firma de transporte por autobús y el fondo con sede en Madrid Asterion Industrial Partners.

Concretamente, detrás de la operación están CMC Group, el holding de la familia Cosmen, y Asterion Infra Fund III, el tercer fondo de Asterion. A través de CMC, los asturianos han sido inversores en Mobico desde que le vendieran Alsa allá por 2005 y son sus mayores accionistas, con una participación del 26%. Asterion, por su parte, aportará el músculo financiero que le proporciona el ser un gigante con 8.300 millones de euros en activos bajo gestión y una amplia trayectoria de inversión en empresas del sector de la movilidad, tanto es así que es el mayor fondo de infraestructuras de origen español.

Según se lee en la información remitida hoy por Mobico a la Bolsa de Valores de Londres, la propuesta de los españoles está en los 46 peniques por acción en efectivo, lo que equivale a valorar la empresa en unos 283 millones de libras esterlinas (338 millones de euros al cambio). Con respecto a la actual cotización de la firma, supone una prima del 59%, pues los títulos abrieron la sesión de este miércoles en los 29 peniques, aunque se dispararon hasta los 40 peniques en cuanto el anuncio se hizo público.

A partir de ahí, está por ver cómo avanzan los acontecimientos, aunque todo indica que la compra va por buen camino después de que los consejeros independientes de Mobico -los que representan a la mayoría de los accionistas- hayan asegurado que están dispuestos a recomendar la propuesta a los inversores a los que representan. Ponen una condición, y es que se anuncie «una intención firme de formular una oferta» conforme a los plazos y procedimientos que establece la ley; en este caso, del Reino Unido.

Si las cosas salen según el guion redactado desde España, la familia Cosmen recuperaría el control de su ‘joya de la corona’ más de veinte años después de haberse desprendido parcialmente de ella. Y no se trata de un movimiento irracional, pues hay que tener en cuenta que en estos momentos Alsa es el principal motor de negocio y el sostén de Mobico, que pese a ello no logra salir del atolladero.

En 2025, y en un contexto de desinversiones, la firma británica perdió 336,1 millones de euros mientras que su compañía de autobuses en España ganó 196 millones de euros, cifra que representa una caída del 5,8% con respecto a 2025, aunque esto se debió principalmente a una reestructuración en Marruecos. En términos de resultado operativo cosechó 248 millones de euros (un 12% más), mientras que los ingresos se elevaron un 10,8% con respecto al año anterior, hasta los 1.737,9 millones de euros.