Moeve y Galp han escrito el punto final a las conversaciones para combinar sus negocios de distribución y refino, incluidas las gasolineras. El acuerdo no vinculante que estudiaban ambas compañías era crear un gigante energético ibérico de sus áreas de distribución y ventas, lo que en la jerga energética se conoce como downstream.

«Moeve y Galp no alcanzaron unos términos definitivos que cumplieran sus respectivos criterios estratégicos y financieros para respaldar una alianza duradera y generadora de valor», han señalado ambas firmas en un comunicado conjunto.

Ambas compañías firmaron el acuerdo no vinculante el pasado 8 de enero, casi dos meses antes del comienzo de la guerra de Irán y unos pocos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Venezuela. En esos momentos, el barril de petróleo se encontraba por debajo de los 60 dólares; ahora está por encima de 110 dólares. Fuentes citadas por Europa Press señalan que la inestabilidad energética ha afectado a las negociaciones.

El acuerdo perseguía unir sus negocios en dos empresas. Por un lado, una rama con el nombre provisional de IndustrialCo agruparía las áreas de refinería, química, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, como el hidrógeno. La otra empresa habría fusionado las gasolineras y puestos de recarga de vehículos eléctricos de Galp y Moeve.

La primera empresa habría agrupado las refinerías de Andalucía y Sines, mientras que la segunda habría constituido la mayor red de estaciones de servicio tanto de España como Portugal.

Moeve ha señalado que centrará su atención en su estrategia Positive Motion que persigue la transición hacia combustibles no basados en hidrocarburos como la gasolina o el diésel. Entre sus proyectos de mayor interés, se encuentra la producción a gran escala de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovable.