A pesar de la crisis energética que ha disparado el precio de los hidrocarburos, Enagás no está engordando su cuenta de resultados al mismo ritmo. Durante los nueve primeros meses, la operadora gasística de España obtuvo un beneficio neto recurrente (descontados los eventos extraordinarios) de 195,8 millones de euros, lo que representa una caída del 5,4% con respecto al mismo período del año anterior.

Las principales métricas de Enagás pinchan en un momento de gran tensión en los precios mundiales. Los ingresos de la compañía retrocedieron un 2% hasta los 696,7 millones de euros frente a los 711,2 millones de los nueve primeros meses de 2025. El resultado bruto de explotación (ebitda) descendió un 2,9% en términos interanuales hasta los 491,5 millones de euros.

Enagás, como operador gasístico de España, cuenta con una extensa regulación que le impide beneficiarse libremente de los precios. El marco regulatorio de 2021-2026 implicó un impacto en sus ingresos de 45,1 millones de euros.

Los resultados de Enagás siguen las previsiones de la dirección de la compañía y su cotización ha abierto en verde con el arranque de la jornada bursátil de este martes con un avance del 1%. En lo que llevamos de año, las acciones de Enagás se han revalorizado un 26% debido, en gran medida, a la escasez de hidrocarburos.

Enagás enfila, con estos resultados, su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones de euros y un ebitda de 620 millones de euros para finales del ejercicio.

La deuda neta del grupo, uno de los puntales de mayor riesgo para cualquier firma, ascendió en los nueve primeros meses de este año hasta los 2.979 millones de euros. El pasivo incluye la financiación de la inversión en Terega. La deuda representa 4,6 veces el ebitda ajustado de Enagás frente a las 3,6 veces con las que cerró en diciembre. La tesorería registró una liquidez de 537 millones de euros.

Una de las áreas que está desempeñando mejor actuación son los dividendos de las firmas participadas por Enagás. En conjunto, la retribución de las sociedades reportó a la matriz 127,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,8% frente a los nueve primeros meses de 2025.