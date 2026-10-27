thePower se incorpora a CEOE como un socio clave para acelerar la adopción de la IA en las empresas

thePower, el grupo educativo español con la oferta más completa e innovadora, se ha incorporado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el propósito de ser una empresa asociada clave para acelerar la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas españolas.

thePower ha crecido en los últimos años de forma orgánica y constante, gracias a una alta capacidad de anticipación a las últimas tendencias y una cultura centrada en la innovación y en mejorar constantemente la propuesta de valor. Como resultado, se ha convertido en el grupo educativo con oferta más amplia y de mayor calidad en la respuesta a las necesidades formativas de las empresas, completada con una oferta líder de soluciones de empleabilidad y capacitación de profesionales.

Así, el grupo es líder en el diseño de programas a medida que acompañan a las empresas en la implantación de la Inteligencia Artificial, al facilitar la adopción de la IA a todos los profesionales de las compañías, incluida la alta dirección de estas. Tanto desde la perspectiva de la productividad personal como en la transformación profunda de su negocio y su forma de relacionarse con sus clientes, combinando formación presencial con modelos educativos asíncronos en su plataforma de aprendizaje.

El método formativo propio de thePower en IA ya ha sido probado con éxito en muchas de las principales compañías del país. El grupo trabaja actualmente con las principales consultoras y empresas líderes en diferentes sectores, a las que ayuda a resolver retos de negocio, liderazgo, finanzas y, de forma destacada, a la adopción de Inteligencia Artificial en sus equipos, acompañados por un equipo propio de thePower dedicado en exclusiva a estos proyectos.

Este método formativo emplea la resolución de casos de uso reales del cliente como herramienta clave para acelerar la adopción de la IA y tener un impacto real en la forma en la que los equipos operan bajo el nuevo escenario.

The Power complementa su oferta líder en formación en IA para las empresas con la plataforma de aprendizaje (LMS) más avanzada en el mercado español en la actualidad, desarrollada íntegramente por el grupo y lanzada recientemente, que fomenta el aprendizaje activo a través de las metodologías más actuales, tanto para los contenidos habituales de thePower como para los proyectos de formación a medida que la compañía desarrolla para sus clientes. Esta plataforma cumple los criterios de accesibilidad y ciberseguridad exigidos por las grandes empresas y entidades públicas, y se enfoca en promover el aprendizaje activo.

El acuerdo de adhesión ha sido formalizado por Borja Echegaray, Jefe del Área de Empresas de CEOE, e Isa Cano, Managing Partner de B2B, B2G y FP de thePower.

Borja Echagaray ha afirmado que “la implantación correcta de la Inteligencia Artificial en las empresas españolas es clave, así como todos los aspectos relacionados con la formación y capacitación de sus profesionales. Por ello, consideramos que la incorporación de thePower como empresa asociada es muy importante para CEOE”.

Isa Cano ha declarado, por su parte, que “con su incorporación como socio de la CEOE, thePower busca mantener el alto ritmo de crecimiento de nuestro negocio B2B, que se ha consolidado como un líder en la oferta de soluciones de formación y capacitación de directivos y profesionales, así como de empleabilidad. Y fortalecer nuestro liderazgo en programas a medida que acompañan a las empresas en la implantación de la Inteligencia Artificial, con un método formativo, que ya ha sido probado con éxito en muchas de las principales empresas españolas, y que combina la formación presencial en IA con modelos educativos asíncronos en la plataforma de aprendizaje más avanzada en el mercado español”.

thePower es el grupo educativo español más completo y de más calidad. Una compañía líder, pionera, innovadora, disruptiva y vanguardista, que ha mostrado en toda su trayectoria una alta capacidad de anticipación a las últimas tendencias, con una cultura centrada en la innovación y en mejorar constantemente la propuesta de valor y una velocidad de transformación por delante del sector.Y que ha revolucionado el modelo operativo del sector, creando tendencias y segmentos educativos innovadores que sus competidores intentan seguir, mejorando constantemente su oferta de producto, metodología y servicios, lo que facilita un modelo de relacionamiento con empresas y administraciones empleadoras único.

A partir de 2017 thePower ha crecido constantemente de forma orgánica, desde una oferta de MBA centrada en negocios y emprendimiento en el mundo B2C hasta ser el grupo educativo con la oferta más amplia y de mayor calidad en la respuesta a B2B (empresas) y a B2G (administraciones públicas), junto a la especialización en Tech/IA, Formación Profesional, formación en oficios y oposiciones.