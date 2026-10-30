Telefónica y Minsait (Indra) se alían para garantizar comunicaciones seguras para el euro digital del BCE

Telefónica y Minsait (compañía de Indra Group) han sido seleccionadas por el Banco Central Europeo (BCE) como uno de los dos adjudicatarios para desplegar la infraestructura de comunicaciones y seguridad sobre la que se sustentará el futuro euro digital.

Esta infraestructura interconectará de forma segura el ecosistema de intermediarios públicos y privados que participarán en la moneda digital, incluidos bancos, fintechs y proveedores de servicios de pago (PSP).

Ambas compañías han constituido un consorcio para el diseño y despliegue en el BCE de redes y soluciones adyacentes que integren las comunicaciones con los servicios de seguridad necesarios, de manera que usuarios y empresas puedan intercambiar información y acceder a los diferentes servicios y aplicaciones. El contrato, que entrará en vigor el 3 de mayo de 2027, tiene una duración de 10 años.

El presidente de Telefónica España y director general de B2B, Borja Ochoa, ha señalado que con este proyecto la ‘teleco’ cumple con su objetivo de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos y las compañías a las tecnologías digitales.

«Damos un paso muy relevante en nuestra estrategia de contribuir a una Europa más digital, segura y soberana, porque el euro digital va a requerir una infraestructura de comunicaciones robusta, resiliente y protegida, a la que podemos contribuir con nuestra amplia experiencia en redes críticas, conectividad y ciberseguridad», ha explicado Ochoa.

El director general de Minsait, Luis Fernández, ha recordado que «el euro digital es uno de los proyectos tecnológicos y financieros más transformadores que está abordando Europa».

«Para Minsait, participar en la construcción de la infraestructura que lo hará posible supone poner nuestra capacidad tecnológica en sistemas críticos al servicio de un ecosistema financiero más integrado, seguro y soberano», ha concluido Fernández.

Refuerza la soberanía tecnológica

La propuesta de Telefónica y Minsait, concebida con una dimensión internacional y una infraestructura distribuida, combina capacidades de comunicaciones, centros de datos, ciberseguridad, operación e integración tecnológica.

El proyecto forma parte del desarrollo de las soluciones tecnológicas necesarias para el futuro euro digital, que funcionará como un medio de pago digital complementario al efectivo y aceptado en toda la zona euro.

Esta infraestructura soberana permitirá, además, realizar transacciones comerciales sin necesidad de conexión a Internet. Para lograrlo, se desplegará un backbone lógico sobre un conjunto de activos físicos que conectará a los distintos participantes del sistema.

En concreto, Telefónica ha sido seleccionada como uno de los dos proveedores de la infraestructura de comunicaciones y de su operación a través de áreas como Telefónica Global Solutions (TGS) y Telefónica Tech.

Su cometido incluirá el despliegue de una red MPLS (Multiprotocol Label Switching) –una red privada virtual que conecta distintas ubicaciones de forma segura–, así como capacidades SD-WAN para la conectividad de redes multisede y servicios de ciberseguridad.

En paralelo, Minsait proporcionará las plataformas y servicios para integrar las aplicaciones, sistemas y participantes del ecosistema a través de APIs (interfaces de programación de aplicaciones).

Asimismo, aportará soluciones de identidad digital, certificados y servicios de confianza a través de IndraMind Cybersecurity.

Todo ello estará respaldado por un servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) diseñado para detectar y responder ante amenazas, garantizar la identificación y el control de acceso, y cifrar las comunicaciones entre las aplicaciones de la plataforma.

De esta forma, ambas compañías construirán una capa tecnológica esencial para conectar las aplicaciones del futuro euro digital con los intermediarios que prestan servicio a ciudadanos y empresas en toda Europa.