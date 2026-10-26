Mapfre conecta el cuidado de la Selección Española con su nueva campaña de seguros de salud

Mapfre lanza una nueva campaña publicitaria de seguros de salud que toma como punto de partida su papel como servicio médico oficial de la Selección Española para acercar el cuidado de la salud al día a día de las personas. La acción, que se desarrollará del 26 de octubre al 15 de noviembre, contará con la presencia de Mikel Merino, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo.

La campaña pone el foco en el trabajo médico que acompaña la preparación y recuperación de los futbolistas y lo vincula con la atención que la compañía ofrece a sus asegurados. Con este enfoque, Mapfre traslada su patrocinio de la Selección al ámbito de la salud y refuerza su posicionamiento como especialista en seguros de salud.

Bajo el lema «Para que todo salga bien, alguien tiene que asegurarse de que estés bien. Mapfre, tu seguro especializado en salud. Vamos donde vas», las piezas presentan a la compañía como un acompañante en el cuidado de las personas para que puedan avanzar en sus metas personales.

Una campaña en televisión, plataformas digitales, cine y radio

El despliegue en televisión comenzará con anuncios de 60 segundos durante los dos primeros días y continuará con versiones de 30 y 20 segundos en las semanas posteriores. La planificación incluye una acción especial en El Hormiguero y presencia en televisión conectada a través de Movistar, Mediaset, Atresmedia, TV3 y Pulsa, con el objetivo de llegar también a hogares con menor consumo de televisión convencional.

La campaña estará presente en Prime Video, Netflix y YouTube, así como en TikTok y las redes sociales de Meta. La difusión se completará con acciones publicitarias especiales y anuncios gráficos en los principales grupos editoriales.

En cine, la acción contará con piezas de 60 segundos y presencia en los soportes digitales de las salas. Las principales emisoras nacionales reforzarán la difusión durante las tres semanas de campaña, mientras que las pantallas de las oficinas de Mapfre también emitirán las piezas publicitarias.

El plan se complementará con publicidad programática y acciones en Google y redes sociales dirigidas a personas que hayan mostrado interés en los seguros de salud, para facilitar la solicitud de presupuestos y la contratación.

Con esta iniciativa, Mapfre vincula su presencia en el fútbol con su actividad aseguradora en salud y sitúa el acompañamiento médico en el centro del mensaje: cuidar de las personas tanto en el deporte como en su vida cotidiana.